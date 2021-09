Gravde ned urene og ustabile masser

Nyheter

I et brev til Orkland kommune etterlyser Orkanger vel, etter tre år med utsettelser, en hurtig avklaring fra kommunen om når skateparken blir reetablert. Skateparken, som i regi av Orkanger vel ble bygd for ti år siden og som kostet rundt 800 000 kroner, ble demontert og fjernet for å gi plass til Folkehelsesenteret. Målet var ifølge Orkanger vel at parken skulle reetableres på en annen tomt til sesongen 2019. Deretter i løpet av høsten 2019 og deretter innen sesongen 2020. Nå skriver man august 2021, og skateparken er fortsatt ikke på plass.