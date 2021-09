Parkeringsprosjektet ble lagt på is. Mange mål med dyrkajord må ofres for å få det i gang igjen

Nyheter

I årevis har det vært behov for flere parkeringsplasser i Buvika sentrum. Allerede i 2018 skrev ST om at kommunen, i samråd med Statens vegvesen, så på muligheten for å bygge hundre parkeringsplasser på sørsida av E39-krysset, blant annet for å utvide park & ride-tilbudet. Kommune og vegvesen var da enige om behovet, men uenige om beliggenhet. Statens vegvesen ønsker parkeringsplassene langs E39 på sørsida av europaveien, mens politikerne helst ønsket seg parkeringsplassen i selve sentrum, på nordøstsiden av E39, og vedtok at dette skulle utredes.