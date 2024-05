– De siste årene har vi gjort store investeringer og bygd en solid infrastruktur for ansvarlig matproduksjon i Trøndelag. Selv om vi fortsatt har røde tall, er vi fornøyd med den sterke forbedringa av resultatet, sier Hilde Talseth, administrerende direktør i Norsk Kylling.

Beste driftsår i nytt slakteri

Norsk Kylling hadde i 2023 ei omsetning på 1,8 millarder kroner. Det var nesten 300 millioner kroner mer enn i 2022, og utgjør ei økning på 17,6 prosent.

Omsetningsveksten har i hovedsak vært i Rema 1000, men selskapet har også betydelig vekst i andre markeder.

– Både i Rema 1000 og hos andre kunder opplever vi økt etterspørsel etter kylling som vokser saktere, og som er produsert etter dyrevelferdsstandarden European Chicken Commitment (ECC). Med investeringene vi har gjort i nytt slakteri og rugeri; er vi godt rigget for vekst, forteller Talseth.

Hilde Talseth er administrerende direktør i Norsk Kylling AS. Foto: Catharina Morken

Har investert 2,2 milliarder

Hun sier at resultatforbedringa er et direkte resultat av investeringene i nye produksjonsanlegg, og at tallene er preget av omstillingskostnader knyttet til oppstart i nytt rugeri.

Resultatforbedringa Talseth viser til, er at Norsk Kylling AS i 2022 hadde et resultat før skatt på 110 millioner kroner, mens «minusen» var redusert til 19 millioner kroner i fjor.

Årsaken til at Norsk Kylling fortsatt har røde tall, henger blant annet sammen med de enorme investeringene. Totalt i rugeriet på Støren og fabrikken på Orkanger, ble det investert for 2,2 milliarder kroner.

– I tillegg hadde vi dobbel drift på gammelt og nytt rugeri noen måneder, i tillegg til kostander til opplæring og oppstart. Talseth sier at bedriften forventer at 2024 blir et farvel til røde tall:

– Vi har forventninger om fortsatt forbedring og grønne tall for 2024.

Til topps i kåringer

De massive investeringene har gitt de resultatene som Norsk Kylling har ønsket seg. Etter flyttinga til den topp moderne fabrikken på Orkanger, har Norsk Kylling fått en rekke priser og utmerkelser.

For andre år på rad ble Solvinge, som Norsk Kylling produserer eksklusivt for Rema 1000, kåret til Norges mest bærekraftige merkevare for kylling. Talseth er stolt av topplasseringa i Sustainable Brand Index. Hun mener at de som matprodusenter har et viktig ansvar for å produsere maten så ansvarlig som mulig.

– For oss er det en selvfølge å bruke en kyllingtype som har bedre dyrevelferd, og at vi reduserer påvirkninga vi har på klima og miljø. Det at norske forbrukere også har lagt merke til det viktige arbeidet vi har gjort, er en stor anerkjennelse til alle ansatte i Norsk Kylling og til de 142 bøndene vi samarbeider med.

Store investeringer gir bedre dyrevelferd

Talseth trekker fram det nye rugeriet på Støren, som åpna høsten 2023, som et eksempel på hvordan Norsk Kylling tar ansvar.

– Rugeriet er det første i Norden som tar i bruk en teknologi som tar hensyn til kyllingenes biologi og som gir kyllingene en bedre start på livet. Her får kyllingene vann, fôr og lys umiddelbart etter at de kommer ut av egget. Det er ingen tvil om at tidlig fôring gir bedre dyrevelferd, og vi ser allerede nå de positive ringvirkningene dette har i resten av verdikjeden.

Lavere dødelighet

Talseth forteller at investeringa har gitt lavere dødelighet og bedre produksjonsresultater.

– Dette viser nok en gang hvorfor det er riktig å investere i bedre dyrevelferd, og hvorfor vi som matprodusenter har et ansvar for å ta i bruk ny teknologi og bedre løsninger. Vi kan ikke vente på at forbrukeren eller myndighetene skal tvinge oss til å endre oss. Skal vi ha en plass på framtidas meny, må vi selv lede an i den utviklinga.

Rugeriet fusjonert inn

Fra 1. januar 2023 ble rugeridrifta til Norsk Kylling fusjonert inn som en del av selskapet. Hugaas Rugeri AS var fram til da drifta som eget selskap. Justert for fusjonen, er resultatforbedringa fra 2022 til 2023 bedre enn det de offisielle regnskapstallene viser.