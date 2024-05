Vår gode venn og nabo Jarle Solem reiste ifra oss siste dagen i april...ikke uventa etter år med alzheimers sykdom...

En vakker dag i mai fikk slekt, venner og bekjente fra hele bygda ta et verdig farvel med Olagatas kjente sønn med en seremoni i den stolte og ærverdige Orkdalkirka som var omkransa av lysegrønne friske skudd som bare mai kan bringe frem.

Inne var det pynta med vakre blomster og nydelige kjente sanger med vakker tekst fylte kirkerommet og tok imot ei etter hvert fullsatt kirke. Are Hembre åpnet seremonien med nydelig sang som griper om hjerterota og tar oss inn i seremonien og lar oss bli der.

Og vi ble værende. For med prest Thormod Høyen slapp vi ikke taket et sekund. Hans ekte og varme minnetale om Jarle og hans liv ga oss tårer i øyekroken av både latter og vemod, med en riktig blanding av humor og alvor gjenspeilet han et levd liv i smått og stort. Barnebarna Silje og Lisa tok et gripende farvel med bestefar og takket for alt han hadde vært for dem, men tungt å måtte ta avskjed for to unge bevegede jenter.

Noe skjedde i denne seremonien som var uvant for mange, men alt føltes så naturlig. Som da prest Thormod sjøl sang Kjærlighetsvisa av Halfdan Sivertsen til Wenche, kona til Jarle, og alle vi i kirkebenkene fikk være med på refrenget! Som da vi fikk «lov» til å klappe etter at Are Hembre og den dyktige pianisten Åsmund Flaten hadde et innslag. Og da hele kirkelyden fikk gi Jarle en skikkelig applaus for et rikt liv og innsatsen han hadde gjort. Et sterkt og rørende øyeblikk var det også da hele forsamlinga leste høyt og klart fadervår sammen. Når hørte vi det så unisont før?

Jarle var en veldig sosial person som var deltagende i det meste. Nå fikk vi også på mange vis delta i bisettelsen hans, og alt føltes så riktig i kirka den dagen.

Takk til den pensjonerte presten som tok oss med på reisa, og til familien som hadde stått bak. Da bårebilen senket luka sang alle de frammøtte en sang som er kjent som godnattsang for mange, «Kjære Gud jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått.» Det også føltes så riktig da Jarle la ut på sin aller siste reis.

Og vi som sto tilbake på kirkebakken den fredagen i mai følte det hadde vært en minnerik og verdig avskjed. Takk.