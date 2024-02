En eiendom i Skien kommune ble solgt for 980.000 kroner 15. februar. Eneboligen i Hoppestadvegen 14 ble solgt av Gerlinde Spehr til Arild Berg. Boligen er på 51 kvadratmeter.

Tredje salg i nabolaget

Det er ikke solgt andre boliger i nærområdet det siste året.

Salget av Hoppestadvegen 14 er det 92. boligsalget i Skien til nå i år. Snittprisen er 20.917 kroner per kvadratmeter. Snittet i hele Skien i siste kvartal er 27.006 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Ønsker du å lese flere saker om salg i nærområdet? Du finner alle de siste salgene i Gjerpen her.

For mindre enn en måned siden ble et hussalg registrert knapt en kilometer derifra. Eiendommen i Århusvegen 295 ble solgt for 4.000.000 kroner.

Slik utvikles prisene i Skien nå

Prisene for boliger i Skien sank med 3,40 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 27.006 kroner per kvadratmeter.

Det ble i løpet av 4. kvartal 2023 lagt ut 206 boliger for salg i Skien. 192 boliger ble solgt. Det er 49 færre solgte og 52 færre lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 58 dager før en handel ble fullført.

Boligene i Skien gikk i snitt for 3,60 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Her er topp ti salg tinglyst siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Skien kommune de siste 30 dagene.

Frognervegen 4, 9.500.000 kroner Mobakken 13, 6.900.000 kroner Parkvegen 16, 6.050.000 kroner Varpeåsen 7, 5.800.000 kroner Vindalsringen 68, 5.050.000 kroner Luksefjellvegen 76, 5.000.000 kroner Borgemarka 63, 4.820.000 kroner Frognersvingen 22, 4.690.000 kroner Frognerhagen Sør 33, 4.600.000 kroner Meierkollen 35, 4.520.000 kroner