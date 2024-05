Lønsjquiz er den nye storsatsingen til Polaris Media Midt-Norge. Hele 15 mediehus presenterer den uhøytidelige kahoot-quizen gratis for våre lesere og seere. Fra nå av handler det om å kunne kalle seg Trøndelags, familiens eller kontorets beste quizzer. Eller kanskje handler det aller mest om å avdekke hvem som er kontorets bezzerwisser?

Sendingen starter klokken 11.15, slik at du har god tid til å logge deg inn og forberede deg til showstart klokka 11.30. Da kjøres det to runder med quiz, først en generell allmennquiz på åtte spørsmål. Det kåres en vinner etter første økt som mottar et gavekort fra Rema 1000. Deretter blir det en liten pause for å forberede neste quiz, som vil bli en tema-quiz. Også her vil beste mann eller kvinne vinne et gavekort.

Musikal gjest

I tillegg kan du sjekke om kunnskapen er bedre enn hos dagens gjest, artisten Dag Erik Oksvold fra Fosen.

I anledning de Melodi Grand Prix i Malmø i helga, er Oksvold en representant for tema i andre runde av quizen. Han kom på femteplass i den norske finalen i vinter, med countrylåten «Judge Tenderly Of Me».

Dagens gjest er Dag Erik Oksvold fra Fosen. Foto: Ronny Manuel Danielsen

Dag Erik har ligget på flere singlelister i USA, hvor han blant annet lå 16 uker på den anerkjente MusicRow Breakout Chart med singlen «Love You More». Våren 2023 gjorde Dag Erik en fremragende innsats i The Voice, hvor han gikk ut som topp seks.

Last ned appen

Det kan være lurt å laste ned kahoot-appen og lage en profil i god tid, slik at du bare kan taste inn spillets kode når det hele er i gang,

Den første sesongen av lunsjquiz består av åtte sendinger frem til 28. juni. Vi kommer til å føre en sammenlagtliste med resultater, slik at det skal være mulig å søke opp seg selv. Det kan være lurt å holde seg til samme brukernavn gjennom hele perioden.