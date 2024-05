Orkland kommune

Orkland kommune videreformidler følgende program på nettsidene sine:

Evjen

09:20 Oppstilling 17. mai-tog. Rekkefølge tog: Fanebærer – 1. klasse – 2. klasse – 3. klasse – 4. klasse – 5. klasse – 6. klasse – 7. klasse – Evjen barnehage

09:30 Korpset spiller

09:40 Tog fra skolen

10:15 Arrangement på Evjen skole

17. mai-komiteen ønsker velkommen

Sang fra skolekoret

Tale for dagen v/ elever fra 7. klasse

Det arrangeres leker i skolegården og det blir salg av kaffe, kaker med mer

Togrute: Evjen skole, Orkdalsveien, Evjensveien, Futveien, Evjensvollen, allsang ved sykehuset, rundt sykehuset, Orkdalsveien, Evjen skole.

Fannrem

08:30 Flaggheising ved Orkdal helsetun

Orkdal Janitsjar spiller

10:30 Familiegudstjeneste i Orkdal kirke.

Prest for dagen er Pål Ove Lilleberg.

Elevene på 3. trinn ved Grøtte skole deltar.

11:15 Samling i parken for oppstilling til folketoget: Politiet – Flaggborg – Orkdal Janitsjar og Orkdal Skolekorps – Grøtte barnehage – Grøtte skole – Orkdal Idrettslag – øvrige lag og organisasjoner

11:30 Folketoget marsjerer til Orkdal helsetun og videre til Orkdal samfunnshus/Grøtte skole. Allsang: «Ja vi elsker». Toget blir stående til vi er ferdige med å synge. Salg av is, brus, pølse, kaffe, kaker og snacks i Orkdal samfunnshus fra klokken 11.30.

12:30 Samling ved Orkdal Samfunnshus/Grøtte skole:

Tale for dagen v/ Jorodd Asphjell

Ungdommens tale v/ 10. trinn

Underholdning v/ elever på 7. trinn

Leker for barna

Lykkehjul

18: 00 Russetale på Follo v/ russepresident Sigrid Kvernmo

Krokstadøra

08:00 Flaggheising

09:00 Gudstjeneste i Snillfjord kirke

Snillfjordskoret synger for oss, for aller siste gang, vi oppfordrer alle til å komme inn i kirka for å høre på.

11:15 Toget går fra kirka til SOS

Appell ved Torstein Larsen

Toget returnerer til skolen

Apen kiosk (stenger under aktivitet i gymsalen)

13:00 Tradisjonell feiring ved skolen:

Tale for dagen ved Torstein Larsen

Allsang

Salg av mat og drikke

Leiker og konkurranser

15:30 Premiering og trekking av loddbøker

Dagen avsluttes med traktortog. Kontaktperson: Ole Johan Aune telefon 48 20 69 10

Lensvik

10:30 Familiegudstjeneste Lensvik Kirke

11:45 Oppstilling til 17. mai toget langs oversiden av flerbrukshuset

Rekkefølge: Flaggborg – barnehagebarna – Lensvik skole 1. – 10. klasse – Lensvik blandakor, deretter alle andre som vil gå i toget

Rute: Skolen – Lærergården – sentrum – Hamnahaugen helse og omsorgssenter – Agdenes flerbrukshall.

Sang ved Myrantunet og i sansehagen ved Hamnahaugen helse og omsorgssenter

12:00 Lensvik Blandakor vil synge nasjonalsangen før toget går

13:30 Dagens tale og underholdning i idrettshallen

Konferansierer: Ilea Tønder Nilsen og Even Selnes

Tale for dagen ved Marit Johanne Selbæk.

Musikkinnslag av Agdenes skolekorps

Sang ved Lensvik blandakor

14:15 Leiker for barna.

16:00 Arrangementet avsluttes

Kiosken i hallen vil åpne klokken 12:00. Det vil være salg av lapskaus, riskrem, kaker, kaffe, is og brus/vann der. Vi stenger kiosken under taler og sang. Anmoder om betaling med vipps eller bankkort. Stiletthæler ikke tillatt i idrettshallen da de ødelegger gulvet. Liten parkeringsplass – bruk sentrum! Ingen parkering ved skolen og kunstgressbanen.

Lysheim

11:30 Toget går fra Mølnhaugan (Odd Nordgård)

12:15 Flaggheising og nasjonalsang ved ankomst Lysheim skole

12:30 Underholdning av Mølnbukt barnehage, Lysheim skole og Promenaden

Barnas tale av Victoria og Esma

Tale for dagen av Hjørdis Fremstad

13:30-14:30 Lek og aktiviteter, tipping på glass, loddsalg

14:30 Loddtrekning

Salg av brus, kaffe, kaker, lapskaus, pølse m/brød, is, sukkerspinn og popkorn.

Løkken Verk

11:30 Rosarussen (skolestarterne ved Løkken barnehage) synger for beboerne på Løvbytunet

12:15 Traktortoget passerer Løkken kulturhus

12:45 Korpset spiller utenfor Løvbytunet

13:00 Oppmøte foran Løkken kulturhus

Velkommen.

Barnas tale ved elever fra 6. trinn på Løkken Verk montessoriskole, Klara Sanden og Julia Erlandsen.

Oppstilling av tog.

13:15 Folketog gjennom Løkken sentrum

Løkken kulturhus – Skolegata – Torfinn Bjørnaas plass – Løkkenveien – Løkken kulturhus

Rekkefølge i toget:

Flaggborg – Løkken barnehage – Korpset – Løkken Verk montessoriskole – Løkken Verk sanitetsforening – Løkken IF – Folketog

13:45 Folkefest i kulturhuset

Åresalg

Sang v/ 1.- 4. trinn fra Løkken Verk montessoriskole

Sang v/ Therese Lium, Emilie Wiger og Stian Aamot

Sang v/ Oksana og Roman fra Ukraina

Tale for dagen v/ Bastian Skjeldnes, leder i Orkland ungdomsråd

Leker for barna med godteriposer til premie

Gratis pølse og saft til alle barn

Salg av kaker og drikke fra 12:30

Meldal/Grefstad

09:30 Meldal kirke. Minneord og kransenedleggelse over de falne under 2. verdenskrig

Tale ved Anne Mari Svinsaas

10.00 Familiegudstjeneste i Meldal kirke

10:15 Meldal helsetun, oppmøte på vestsida av helsetunet

Løkken musikkorps spiller

10:30 Ungdomshilsen på dagen v/ Peder Melien Ree og Johan Grefstad

Traktortoget starter fra Å og passerer forbi Meldal helsetun

11:00 Folketog fra Meldal helsetun til Meldal barne- og ungdomsskole

Togrekkefølge:

Flaggborg – Løkken musikkorps (slutter seg til toget i Meldal sentrum) – Grefstad barnehage – Å barnehage – Storås barnehage – Meldal barne- og ungdomsskole – Meldal sportsklubb – Speiderne – Meldal songlag – Meldal sanitetsforening – Andre

Folketoget hilser traktortoget på østsida av helsetunet før videre marsjering til skolen.

12:00 Meldal barne- og ungdomsskole

Mat- og kaffesalg

Program

Løkken musikkorps spiller ute

I gymsalen:

1.– 4. klasse underholder

Festtale v/ ordfører Hanne Nyhus

Meldal Trekkspillklubb underholder

13:00 Leker for barna v/ FAU Grefstad barnehage. Klokkeslettet er cirkatid.

Orkanger

08:00 Flaggheising ved Orkanger pensjonistsenter. Orkdal Janitsjar spiller

09:30 Bekransning ved bautaen over de falne ved Orkanger kirke

Tale ved Marita Hammervik-Owen

10:00 Familiegudstjeneste i Orkanger kirke, ved prost Dagfinn Thomassen

10:00 Samling Nedre Rømme

Åpen kafé i flerbrukshuset fra klokken 10:00 til cirka klokken 15:30

Leker for barna fra klokken 11:00 til klokken 13:00

Underholdning av elever fra 3. trinn klokken 12:00

11:30 Bekransning ved Rolf Arne Bergs monument

Tale ved kadett Brage Hushagen og kransenedleggelse ved Jonas Sollie

12:30 Bekransning ved Petter Deinbolls minnesmerke.

Tale ved tiendeklassingene Tone Hukkelås, Hedda Frotjold-Mo og Kira Alexandra Solbu Bakk

13:15 Tale for dagen ved kommunedirektør Kristin Wangen

13:50 Oppstilling til tog på Nedre Rømme (Idrettsparken)

Før toget går spiller korpset: «Ja vi elsker dette landet» og «Norge i rødt, hvitt og blått».

Togrute: Idrettsparken – J.O. Rømmesmos vei – Søster Signes vei – Willmannsveien – Orkdalsveien – Bårdshaugsveien – Geilan – J.O. Rømmesmos vei – Idrettsparken.

18:00 Russetale på Follo ved russepresident Sigrid Kvernmo

Råbygda

09:30 Oppstilling for 17. mai-tog på Glimt stadion

10:00 17. mai-tog fra Glimt stadion til Gjølme skole

10:30 Orkdal skolekorps spiller ved Gjølme skole

11:00 Underholdning i gymsalen

17. mai-tale av elever

Salg av kaffe, kaker, is, brus og pølse med brød

Leker for barna og loddsalg

Storås

14:00 Toget starter ved barnehagen. Kaffe og leker for barna ved samfunnshuset etterpå.

Svorkmo

09:00 Underholdning fra skoletrappa.

09:30 Folketog

Etter toget selges det kaffe, brus, kaker, pølser og is i samfunnshuset.

Leker og konkurranser for barna!

Natursti med premie!

Loddsalg med mange fine premier, trekning klokken 12:00

Å

14:00 Etter barnetoget i Meldal er det 17. maifeiring på Å barnehage. Det blir leker for barna, salg av kaffe, kaker, is, brus og pølse med brød.

Innmeldte arrangement ved grendehus

13:00 Hoston storstue 13:00 Svorkbygda ungdomshus 14:30 Grendstuggu Solbu 14:30 Grendstuggu By 15:00 Kjørmoen grendehus 15:00 Gangås grendahus 15:00 Ustad grendahus 16:00 Ofstad samfunnshus

Skaun kommune

Skaun kommune videreformidler følgende program på nettsidene sine:

Børsa

08.00 – Rossvollheimen. Flaggheising, musikere fra Viggja og Buvik Janitsjar spiller.

11.25 – Børsa prestegård. Kransenedleggelse ved minnestein.

11.35 – Børsa kirke. Kransenedleggelse ved minnestein for tre krigsseilere fra Skaun, ved inngangen til kirka.

12.00 – Børsa kirke. Familiegudstjeneste.

13.30 – Børsa. Barnetoget har avmarsj fra parkeringsplassen ved Børsa kirke. Skaun barne- og ungdomskorps spiller. Viggja og Buvik janitsjar tiltrer toget underveis. Toget går fra Børsa kirke via Naustmælen, Buvikvegen, Skaunavegen, Meieriskogen og Rossvollheimen hvor toget gjør en kort stopp. Deretter fortsetter toget opp Skaunavegen til Rossmovegen, og inn i skolegården fra Rossmovegen.

14.30 – Børsa skole. Leker i skolegården. Salg av kaffe og kioskvarer, kaker, kaffe, slush, is, sukkerspinn og pølser. Vipps og kontant betaling, ikke kortterminal.

14.35 – Rossvollhallen. Underholdning med elever fra 5. trinn. Konferansier for dagen er Bendik Solberg og festtale holdes av John Arthur Sellie.

17.00 – Trondheimsfjord Folkehøgskole (Fredly) – Børsa Normisjon arrangerer 17. maifest for hele familien. Leker, tale, film og stort kakebord.

Buvika

10.30 – Gudstjeneste i Buvik kirke

11.45 – Folketog fra Coop Extra via Hammerdalen, Buvikvegen og Ørabakken

12.30 – Buvik & Viggja janitsjar spiller sammen med korpset

12.40 – 17. mai-tale på Datel-banen

15.00 – Arrangement slutt

Det blir kafé i Skaunhallen, vestibylen og kantina i skolebygget. Der kan du kjøpe kaffe, saft, kaker, pølse, drikke, is og sukkerspinn. Det er én gratis pølse og is for alle barn opp til 7. trinn.

Viggja

09.00 – Samling på Viggja skole

Sang av Koret Våren Viggja

Tale for dagen v/ elever i 7. klasse

Skolebarna synger Viggjasongen

10.00 – Toget går fra skoleplassen

Etter at toget har gått tradisjonell rute og kommet tilbake til skolen er det pause fram til 14.00.

12.00 – Familiegudstjeneste i Børsa kirke

14.00 – Samling på skolen

Én gratis is til barna. Salg av hjemmelaget lapskaus, pølse, is, brus, kaffe og kaker

14.30 – Leker for store og små

Natursti

Loddsalg

16.00 – Loddtrekking og premiering av natursti

Venn

09.00 – Skaun barne- og ungdomskorps spiller på Vennatunet

10.00 – Gudstjeneste Skaun kirke

Sang av 5. trinn

10.45 – Åpning og info om dagen

11.00 – Tog med tale på Vennatunet

11.45 – Kransepålegging på kirkegården

12.00 – Traktortog

12.30 – Sang av Eggkleiva mannskor

12.45 – Taler for dagen

13.00 – Korpskonsert med Skaun musikkorps

14.00 – Fotballkamp

14.45 – Loddtrekning

Skaun barne- og ungdomskorps

10.00 – Viggja: Tog fra skolen

11.00 – Venn: Tog fra skolen til Vennatunet

12.00 – Buvika: Folketoget fra butikken til skolen

13.35 – Børsa: Tog fra kirka til barneskolen

Heim kommune

Heim kommune videreformidler følgende program på nettsidene sine:

Liabø

10.30 Friluftsgudstjeneste ved sykehjemmet

11.00 Alle beveger seg ned mot Tjenestetorget

11.15 Programmet ved kommunehuset/minnebauta starter

11.30 Minnemarkering ved bautaen med kransnedlegging og tale ved Einar Vaagland

11.45 Tog-oppstilling ved Frivilligsentralen/Kommunehuset

11.55 Togavgang til Halsahallen via sykehjemmet

12.30 Programmet i Halsahallen starter – underholdning – tale for dagen ved 10. klasse – salg av kaffe, kaker, is, brus og pølser – leker – loddsalg

15.00 Felles feiring i Halsahallen avsluttes

15.30 Tradisjonell feiring i Saltrøa grendahus (Engdal/Rodal)

15.30 Tradisjonell feiring i Sæter grendahus (Valsøybotn)

15.30 Tradisjonell feiring i Stornaustet (Halsanaustan) 17. maikomiteen ønsker alle en riktig hyggelig feiring av nasjonaldagen

Kyrksæterøra

Kl. 08:00 Flaggheising

Kl. 09.45 Toget går fra Sodin skole

Kl. 11.00 Gudstjeneste i Hemne kirke

Kl. 12.00 Folketoget går fra Hemne Kirke til Hemnehallen via Øragaga

Kl. 13.00 Korps

Kl. 13.15 Tale for dagen ved Ketil Spjøtvoll

Kl. 13.30 Underholdning ved 7. trinn

Kl. 13.45 Tale ved russepresident, Mia Oterholm Sødal

Kl. 14.00 Utdeling av premier fra loddsalg

Toget går som vanlig fra Sodin skole til Hemne kirke, via Hemne Helsesenter. Vi oppfordrer alle lag og foreninger til å stille i toget som går videre etter kirka.

Feiringen fortsetter i Hemnehallen (åpner dørene kl. 11).

Der blir det loddsalg, mange forskjellige leker for barna og salg av pølse, is, kaffe og kaker. Vi tar vipps og kontanter.

Svanem/Hellandsjøen

Kl. 12:45 Festgudstjeneste i Helland Bedehus

Kl. 14.00 Tog t/r Svanem skole – Bedehus

Kl. 16.00 17. mai-tale

Kl. 17.00 Loddsalg, trekning

Salg av lapskaus, pølser, is, kaker, kaffe og godteri fra kl. 14.00

Vennastranda – Ven flerbrukshus

13. 00 Velkommen, tale ved Ordfører Marit Liabø Sandvik, sang med Ven skole og barnehage

13.40 Tog rundt Hyllberget

Matsalg, loddsalg, aktiviteter for barn og voksne.

Velkommen til en tradisjonell 17. maifeiring på Vennastranda, Ytre Snillfjord!

Vinjeøra skolekrets

09.45 Gudstjeneste i Vinje kirke

10:30 Tog fra kirken til Samfunnshuset

12:00 Tale for dagen ved Dagfrid Hjorthol

Leker og konkurranser for barna

Natursti og bord quiz

sal av brus og is

Stor kake, kaffe og pølse buffé

Loddsalg

Velkommen til Vinjetun Samfunnshus

Valsøyfjord

Kl. 15.30 Tradisjonell 17. mai feiring på Saltrøa

Rindal kommune

Rindal kommune formidler følgende program på nettsidene sine.

Tradisjonell feiring med folketog og familiearrangement 17. mai.

Kl. 09.00 Flaggheising ved Rindal helsetun. Blæst'n spiller.

Kl. 11.00 Familiegudstjeneste i Rindal kirke

Kl. 12.00 Folketog fra Rindal kirke via sentrum til Rindal helsetun. Kjøretøykortesje rett i forkant av folketoget, og traktortog i etterkant av toget. Program ved Rindal helsetun med musikkorpset Blæst'n, allsang og dagens tale v/ Bård Inge Romundstad. Toget fortsetter til Rindalshuset.

Kl. 13.15 (ca.) Ettermiddagsarrangement ved Rindalshuset. Leker for barna, salg av mat, kaker/kaffe, natursti, aktiviteter og underholdning. Blæst'n spiller.

Kommunen skriver: For de som vil delta i kjøretøykortesjen er det bare å møte opp for oppstilling ved Rindal Næringspark (gamle T-komp.) i god tid før kl. 12.00. For traktortoget er det oppmøte ved Rindal kirke fra kl. 11.30. Hovedkomiteen håper det blir mange som både vil delta i togene og som vil møte opp for å se. Vi ønsker dere alle en fin dag!

Rekkefølge i folketoget finner du her.

Rennebu

Rennebu kommune formidler følgende program på nettsidene sine.

I Rennebu er dagen lagt opp med en fellesdel frem til kl. 11.30, deretter grendevise arrangement. Fra 10.00–14.30 kjører Veteranbilkortesjen rundt, se hvor ruta går lenger ned i saken.

Fellesdel

09.30 – Gudstjeneste i Berkåk kirke med musikanter fra Rennebu skolekorps

10.15 – Oppstilling og avgang for 17. maitoget på parkeringsplassen ved Berkåk kirke

Toget går følgende rute: Fra kirka mot kommunehuset, videre opp langs Vassliveien, til venstre i Mjuklikrysset og kommer inn på oppsiden av Omsorgsboligene og det nye sykehjemmet før alle samles i Sansehagen.

10.35 – Program i Sansehagen ved Rennebu Helsesenter. Hovedtaler for dagen ordfører Per Arne Lium. Rennebu skolekorpsspiller og Torunn og Synne fra Kulturskolen. Tekst til allsang finner du i allsangheftet:

Allsanghefte 17. mai 2024

11.15 – 17. maitoget går fra Sansehagen Toget går på nedsiden av helsesenteret, tar til venstre i Mjuklikrysset og går ned mot Berkåk Veikro. Videre sørover langs E6 til busslomme og krysser ned til Rennebuhallen hvor toget avslutter kl. 11.30.

Program Berkåk

11.30 – Åpen kiosk i Rennebuhallen – det kan betales med kontanter og Vipps Salg av kaker, kaffe, brus, pølse og is

12.00 – Oppstart for leker i skolegården, natursti, loddsalg

12.45 – Program i Rennebuhallen: Tale for dagen ved Grete Heidi Ingul Rønning, musikk ved Nikol Babkina på piano

13.30 – Loddtrekning og premiering natursti

14.00 – Brannbil i skolegården

Program Voll

12.00 – Gudstjeneste i Rennebu kirke ved Ola T. Lånke

13.00 – 17. maitoget går fra skoleplassen

13.30 – Kaffesalg i Hurrundstuggu, issalg ved gymsalen, middagssalg i midtrommet på skolen, leker og natursti

15.00 – Underholdning fra kulturskolen, allsang og tale for dagen ved ordfører Per Arne Lium

Program Innset

12.00 – Gudstjeneste i Innset kirke med Innset Hornmusikk

12.45 – 17. mai-tog fra Innset kirke. Toget går videre ned til Grendabua og videre ned til Innset samfunnshus. Ved ankomst Innset samfunnshus spiller Rennebu skolekorps og Innset Hornmusikk.

13.00 – Innset samfunnshus åpner med salg av kaffe, brus, kaker, is og pølse. Tale for dagen ved Marianne Dolpen, leker for barna og natursti. Musikk og allsang ved Rennebu skolekorps og Innset Hornmusikk.

Veteranbilkortesje

Har du en veteranbil stående? Bli med på en hyggelig kjøretur rundt om i Rennebu på nasjonaldagen. Her er programmet:

10.00 – Avreise fra Joker Voll til Rennebu helsesenter

10.30 – Bilene står langs veien på nedsiden av Rennebu helsesenter og får med seg fellesprogrammet i Sansehagen

11.15 – Kjører fra Rennebu helsesenter og tar oppstilling ved Circle K på Berkåk

11.30 – Avreise fra Berkåk til Innset. Kaffeservering på 50-bygget

13.20 – Avgang fra Innset og videre til Voll

14.15 – Veteranbilkortesjen avsluttes på Voll