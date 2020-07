Deler ut én million korona-kroner til bedrifter

Næringsliv

- Vi skal være raskt ute med å fordele midlene, slik at de kan gå til Covid-19-rammede bedrifter. Det er viktig for utvikling og sysselsetting, og spesielt kan det være viktig for de bedriftene som havnet utenfor kompensasjonsordningene, sier ordfører Vibeke Langli i Rindal.