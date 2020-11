Omgir seg med campingbiler og campingvogner - vil ha arbeidsplasser

Næringsliv

Etter at det store næringsbygget skiftet eiere i fjor, har det vært en pågående jobb å få fylt opp det 9000 kvadratmeter store bygget med ny aktivitet. I påvente av at næringsaktører skal fylle lokalene, har eierne bestemt seg for å stille arealer til disposisjon som lager for campingvogner og -biler.