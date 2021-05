Ba kommunen sette opp et bygg til 35 millioner - kommunen tilbyr en annen løsning

De mange små og mellomstore bedrifter i en kommune, familiebedriftene, kan være selve bærebjelken for sysselsettinga ute i distriktene.

Næringsliv

Foss Snekkeri på Å har behov for å utvide, og har ytret ønske om å få være leietaker i et kommunalt næringsbygg. De har bedt kommunen om å sette opp et bygg til 35 millioner kroner, hvor Foss snekkeri kan være leietaker.