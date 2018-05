Hun skal lede St. Olav

Politikk

Grethe Aasved etterfølger Nils Kvernmo som øverste leder på St. Olavs hospital. Aasved kommer fra stillingen som toppleder i Aleris helse AS.

– Da stillingen som administrerende direktør ved St. Olavs hospital ble aktuell, var jeg ikke i tvil. For meg er det viktig at jeg kan identifisere meg med målet - hvor man vil - og det gjør St. Olavs hospital. Visjonen om fremragende behandling for våre pasienter og tankegangen om å se helsetjenesten under ett er noe jeg virkelig tror på. For meg må jobben være mer enn det arbeidet som skal utføres, det må være et samfunnsoppdrag der jeg kan gi alt. Her ligger det virkelig til rette for å få til å gjøre en god jobb, sier Aasved i en pressemelding.

Fra Snåsa

Etter planen tiltrer Aasved, som opprinnelig kommer fra Snåsa, stillingen som administrerende direktør ved St. Olav til høsten.

Nils Kvernmo sluttet som direktør ved St. Olav ved årsskiftet, og da startet også prosessen med å finne ny direktør. Styreleder ved St. Olav, Anne Breiby, er nå fornøyd med å ha fått Grethe Aasved på plass etter en lang og tidkrevende prosess, med blant annet utsatt søknadsfrist.

- Imponerende CV

– Grethe Aasved har en meget imponerende CV, og vi er sikre på at hun kan gjøre en god jobb for St. Olavs hospital. Hun har solid ledererfaring og den formelle kompetansen vi ser etter. Gjennom henne mener vi at St. Olav har fått en leder som både kan fortsette utviklingen i den retningen som er valgt og tilføre St. Olav noe nytt. I utlysningen søkte vi etter en synlig, samlende og resultatorientert leder, og det mener vi nå at vi får. Vi er svært fornøyd med at hun nå har takket ja til jobben, uttaler Breiby.