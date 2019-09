Politikk

Barnas valgomat er laget av NTB i samarbeid med Redd Barna, og er et tilbud til våre yngste lesere. For også de unge er engasjert i samfunnet rundt seg, og her kan de finne ut litt om hva de forskjellige partiene står for - også i lokale saker.

Valgomaten kan også gjerne brukes i undervisning for å skape interesse for valget blant barn og ungdom som er for unge til å stemme.