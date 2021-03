Nå må vi ha MOT til å si nei!

Politikk

Mot til å leve. Mot til å bry seg. Mot til å si nei. Dette er slagordene til organisasjonen MOT. Heim formannskap vedtok med 7 mot 2 stemmer å avvikle samarbeidet med organisasjonen i kommunen. Dette syns jeg både er overraskende og hårreisende, og jeg er skuffet over posisjonspartiene i formannskapet som stemte for denne avviklingen. At man avslutter samarbeidet med MOT, hvor økonomi er eneste argument, holder ikke mål. Det er rett og slett for lettvint.

Målet med MOT er å styrke ungdoms robusthet, gjøre de klare for voksenlivet og alt det innebærer. I en tid hvor vi vet at ungdom stadig sliter mer psykisk, så er MOT viktigere enn noen gang. Jeg var selv så heldig å gå på en MOT-skole, når jeg gikk på Halsa barne- og ungdomsskole, og jeg har sett hvilken verdi MOT har for ungdom. Det er det tydelig at også dagens elever gjør. Jeg ønsker å rose elevrådet ved Halsa bare- og ungdomsskole, samt tidligere elevrådsleder ved Kyrksæterøra videregående skole for deres engasjement i saken. Det er skuffende at elevene ikke har blitt hørt i denne saken. Det er tross alt de som selv er med på MOT, og det er de som best vet hvor skoen trykker.

Selv skriver MOT på sine sider at «Evalueringer viser at MOT forebygger og beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden. Det er mindre hyppig mobbing, færre ungdommer uten en eneste venn og mindre psykiske vansker og rusmisbruk på MOT-skoler». Videre kan man lese at undersøkelser viser at ved MOT-skoler er det en større andel ungdommer som opplever økt livskvalitet. Ungdommer ved MOT-skoler får styrket selvfølelse og mental helse, mens det er synkende på andre skoler.

Fra posisjonspartiene i formannskapet, blir det argumentert med at MOT har utspilt sin rolle, og at deres oppgave blir ivaretatt av det tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i den nye læreplanen. Det er vel og bra at dette endelig har blitt en del av læreplanen, men det vil aldri kunne erstatte rollen til MOT. MOT er inne i klasserommet og snakker elevenes språk på elevenes premisser. Vi har gode skoler i Heim, med dyktige lærere, men jeg stiller meg tvilsom til at det arbeidet MOT gjør blir godt nok ivaretatt av den nye læreplanen. Som nevnt ovenfor, med økende stress, depresjoner og andre psykiske plager hos ungdom er MOT viktigere enn noen gang!

Ved å avvikle samarbeidet med MOT, sparer Heim kommune rundt 180 000 kroner i 2021. Ja, det er en stram økonomi i kommunen for tiden, men dersom så mye som bare én ungdom faller utenfor, så koster det samfunnet mye mer enn 180 000 kroner i året. Dette til ettertanke.

Denne saken er ikke avgjort. Det er den ikke før 4. mars. Jeg håper virkelig at vi får bevart MOT i Heim kommune. Vi som politikere er nødt til å gjøre tøffe prioriteringer i en stram økonomi, men det skal ikke gå ut over barn og unge ved at vi avvikler et så viktig tilbud som MOT. Jeg håper at resten av kommunestyret har MOT til å si nei til å avvikle dette viktige tilbudet.

Even Hendseth, kommunestyrerepresentant for Heim Høyre