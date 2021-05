Ilhaugen barnehage: Innspill til Skaun formannskap og kommunestyre

Politikk

I forbindelse med at Skaun kommune foreslår å legge ned Ilhaugen barnehage er det på sin plass å få belyst alle omstendigheter rundt dette.

Først litt om historien rund opprettelsen av Allbrukshuset.

Historikk:

Ilhaugen boligfelt ble utbygd på slutten av 70 årene og først på 80 tallet. Beboerne her dannet tidlig en velforening (40 års jubileum i år) som utover på 80 tallet savnet et lokale for å avholde møter, juletrefester, sosiale arrangementer, og de hadde allerede startet en ungdomsklubb (FSN) og disse savnet et samlingssted.

Skaun kommune fikk med dette boligfeltets vekst et akutt behov for flere barnehageplasser.

Den gangen var det bare en barnehage i Buvika og det var Pundslia barnehage drevet av Sanitetsforeningen i bygda.

Ilhaugen vel ved Lars Arne Pedersen laget allerede i 1988 et forprosjekt for forsamlingslokale på Ilhaugen. Problemet var finansiering, slik at disse planene ble liggende en stund.

Skaun kommune fikk i denne perioden behov for flere barnehageplasser.

Ilhaugen vel tok da kontakt med Skaun kommune for å forhøre seg om kommunen ville samarbeide om et felles hus der Ilhaugen vel fikk lokaler, og der Skaun kommune kunne leie og drive barnehage.

Dette tente kommunen på med en gang, og det ble opprettet et interimsstyre som besto av utpekte medlemmer i velforeninga og etter hvert Skauns daværende ordfører Agnar Melby.

Interimsstyret fikk så tegnet er hus der den ene delen var samfunnshus og en andre delen var barnehage. Felles var kjøkkenet som lå mellom de 2 hus delene.

Dette forslaget ble forkastet av kommunen. Kravet var et det måtte være mere/flere felles rom der det kunne være barnehage på dagtid og forsamlingslokale ungdomsklubb på kveldene. Det ble også krevd av interimsstyret brukte samme arkitekt kontor som kommunen. Dette ble innfridd selv om det medførte store ekstra kostnader for Allbrukshuset.

Etter hvert ble tegninger, byggebudsjettet, finansieringsplaner godkjent av kommunen, og bygging kunne starte.

Byggeprosessen ble gjennomført i tett samarbeid med Skaun kommune som bidro med gratis påkobling av vann og kloakk, samt et tilskudd i form av penger.

Skaun kommune bidro også med arbeidshjelp i for av en avtale om at arbeidsledige snekkere fra arbeidskontoret (dagens NAV) ble leid inn på heltid. Disse snekkerne ble betalt av arbeidskontoret og en liten egenandel fra Skaun kommune.

Leie avtalen med kommunen ble underskrevet på tamme tidspunkt som bygge arbeidet startet og kommunen skulle starte barnehage allerede året etter.

Underveis i denne prosessen hadde velforeninga sendt ut spørre skjemaer til alle beboerne på Ilhaugen, og ca. 130 personer meldte seg på for å jobbe dugnad på huset.

Interimsstyret satte så i gang kartlegging på hva de forskjellige jobbet med til daglig. Ut fra disse opplysningene ble det dannet en bygge komite der økonomer fikk jobben med regnskapet, en som drev el-firma fikk oppgaven med det elektriske arbeidet, en som drev rørlegger firma fikk oppgaven med dette. En med maler firma fikk oppgaven med maling, beising og gulvbelegg. En snekker i nabolaget ble byggeleder.

Vi satte opp arbeidsoppgavene på dugnadene etter hva folk jobbet med til daglig, og det var dugnadslag i arbeid på bygget hver kveld og mange lørdager i hele byggeperioden som varte i 15 måneder.

Vi var også heldige å få et tips fra en av beboerne som var lærer på Heimdal videregående skole, om at de på anleggslinja var ute i praktisk arbeid på slutten av skole året. Gjennom denne kontakten inngikk vi et samarbeid der Heimdal videregående skole sto for forskaling og betongarbeidene.

Viktig å nevne her er at det ble utført ca. 6000 dugnadstimer av andels eierne i Allbrukshuset, og folk fra hele Buvika kjøpte andeler i huset. Det var på denne måten vi finansierte egenandelen. Så fikk vi nesten 1 million fra STUI, og resten ble det tatt opp lån på i Sparebanken.

Alle dugnadstimene ble bokført og dugnadsgjengen ble tildelt andeler etter antall dugnadstimer.

Skaun kommune ble også tilbudt andeler for sitt bidrag i bygginga, men avslo dette da det å drifte et forsamlingshus ikke var en kommunal oppgave. Men kommunen krevde å få en plass i hus styret.

Dette har kommunen fortsatt, og derfor full innsikt i alt som foregår i og rundt huset. Ikke minst den økonomiske delen, og bakgrunnen for husleien.

Skaun kommune har også et ansvar for å påse at dette huset blir forsvarlig vedlikeholdt i 40 år. Dette ifølge pålegg i forbindelse med STUI midlene Allbrukshuset ble tildelt.

Total kostnadsramme på Allbrukshuset ble på godt over 3 millioner, hvorav 960 000 kom fra STUI. Litt over 1 million i lån fra Husbanken og godt over 1 million i egen innsats (dugnad)

Må huset selges før det er gått 40 år kan nok STUI kreve tilbake hele eller deler av tilskuddet, og det kan kommunen bli holdt ansvarlig for?

Husleie kommunen betaler

Det fokuseres nå på en høy husleie, og hvis dette hadde vært en ren husleie så hadde jeg vært helt enig.

Det er merkelig at det stort sett er de samme personene som jobber i administrasjonen nå som har vært med å stille større og strengere krav til oss som utleiere, og samtidig godtatt vår pris for disse kravene.

I husleien på Allbrukshuset inngår renhold, strøm, vaktmester, snø brøyting/strøing, forsikring, renholds artikler, såper/tørkepapir/dopapir, kommunale avgifter, Hamos, samt utgifter til kontroll av heis, brannalarm, brann slukke utstyr, rømningslys og el-anlegg, samt vedlikehold av dette.

Alt dette utgjør en kostnad på over 900 000 pluss moms.

For knapt et år siden satt vi sammen med kommunen og forhandlet ny avtale. Da kom det krav fra kommunen om utbedringer. Det var reparasjon og igangsetting av heis, som ikke hadde vært i drift på flere år. Det var krav om montering av varmepumpe på kontorene, og det var ombygging av 2 stelle rom i kjelleren.

Kostnadene ble på ca. 250 000. Dette hadde ikke kommunen budsjett til å dekke direkte, slik at Allbrukshuset forskutterte dette, og skulle få dekket inn dette igjen i økt husleie for 2021 og 2022. Slik at kostnadene for disse kravene ligger inne i husleie 2021.

Når Allbrukshusets utgifter er betalt så sitter huset igjen med noen få kroner som brukes til vedlikehold og avsetninger til fremtidige vedlikehold/kostnader.

Her er det viktig å nevne at kommunen under tidligere forhandlinger er tilbudt å ta renholdet selv, men dette har de takket nei til.

Kommunen kunne også overtatt ansvaret for brøyting og strøing, men også dette har de også takket nei til.

Kommunens besparelser:

Så litt om hva Skaun kommune har spart på denne 28 år lange avtalen.

Skaun kommune har ikke brukt noe til innvesteringer i denne barnehagen, uten noe utstyr og noen få kroner til lekeapparater.

Det hadde vært interessant om noen kunne ha regnet på hva det normalt koster å bygge en 3 avdelings barnehage, slik at besparelsene kom frem?

Skaun kommune har heller ikke brukt ei krone på vedlikehold av denne barnehagen.

Vedlikeholdet har Allbrukshuset stått for og brukt de få kronene som igjennom årene har blitt til overs. Hvor mye skal en beregne på vedlikehold i løpet av 28 år? Her er det også store besparelser for kommunen.

Andelseierne

Verd å gjøre oppmerksom på er at alle de som er andelseiere og som har jobbet utallige timer dugnad, de her aldri har fått ei krone igjen for dette. Hele huset er bygd og drives på idealistisk grunnlag. Andelseierne her heller ikke noe fortrinnsrett eller rabatt eller fordeler når de leier huset. Alt er gjort for at Ilhaugen boligfelt (og hele kommunen for den del) skal ha et barnehagetilbud og ikke minst at beboerne på Ilhaugen og Ilhaugen velforening skal ha et sted å treffes.

Mitt syn:

Så er personlig synspunkt på noe jeg ikke helt forstår når det gjelder politikk, og dette er ikke et innlegg mot noe utbygging av oppvekstsenter på Venn eller egen barnehage på Jåren/Råbygda.

Jeg synes personlig det er på tide at oppvekstsenteret nå blir en realitet, etter at jeg har lest om dette i mange år.

Forskjellsbehandling.

I forbindelse med bygginga av oppvekstsenteret på Venn, arrangerte Skaun Kommune ikke mindre enn 2 folkeavstemminger der beboerne i Jåren, Råbygda, Venn og Eggkleiva fikk stemme over om de ville slå sammen skole kretsene og barnehagene. Resultatet ble at de ønsket en felles skolekrets, men ønsket å beholde Jåren/Råbygda som egen barnehage.

Dette er demokrati og noe jeg har sansen for, men i denne forbindelse ble det aldri nevnt og aldri vurdert kostnadene for kommunen ved dette vedtaket.

Kan noen i kommunen fortelle meg prisen på dette vedtaket? Hva koster det å drifte Jåren/Råbygda barnehage?

På Ilhaugen fikk verken utleier ansatte eller foreldre vite noe før det kun var dager igjen til dette skulle vedtas i formannskapet.

Dette er grov forskjellsbehandling og kan føre til ny polarisering og grenda strid og det synes jeg ikke politikerne skal legge opp til. Vi har hatt nok av det i kommunen.

Venn oppvekstsenter.

Så har Skaun kommune vedtatt å bygge en barnehage på Venn med 141 plasser.

Hva er investeringskostnadene med dette bygget? Det er interessant for å beregne hvor mye Skaun kommune har spart igjennom 28 år med leie på Allbrukshuset der kommunen ikke hadde noen investeringsutgifter i det hele tatt.

Så vil jeg komme med en påstand som jeg håper noen kan motbevise?

På Venn er det vedtatt bygd 141 barnehage plasser. Hvordan ha kommunen kommet frem til dette behovet?

Mine beregninger.

Jeg har sett litt på tallene og befolknings statistikk som kommunen selv henviser til når de påstår at det de kommende årene blir en overkapasitet på barnehage plasser i Buvika.

På SSBs sider finner jeg at det i 2019 var i overkant av 320 ellever på Buvik skolen, 200 i Børsa, i underkant av 40 på Jåren/Råbygda og knapt 130 på Venn.

Prosentvis fordeling blir da: Buvika 47 %, Børsa 29 %, Jåren/Råbygda 6 % og Venn 19 %.

Totalt er det 25 % av elevene som kommer fra øvre Skaun.

Så forteller statistikken at det i Skaun ble født 84 barn i 2020.

Legger vi til grunn at dette ligger flatt i årene frem til 2024 når oppvekstsentret på Venn er planlagt ferdig, vil Skaun kommune da ha et behov for 420 barnehageplasser.

Statistikken forteller da at av de 420 barna vil 25% vare fra øvre Skaun. Det betyr at 105 barn i øvre Skaun skal ha plass på barnehage, men kommunen har 185 plasser til disposisjon. 141 på Venn og 44 på Jåren/Råbygda.

Min påstand blir da at ved oppstart på nye Venn oppvekstsenter i 2024 har Skaun kommune en overkapasitet på 80 barnehageplasser i øvre Skaun.

Jeg tror også at statistikken til kommunen ikke vil stemme. Dette med bakgrunn i den storstilte utbyggingen som det nå legges opp til i Buvika.

Konsekvensene blir da at 80 foreldre fra Buvika vil måtte kjøre sine barn til Venn barnehage, og så å komme seg til byen på arbeid, og den samme reisen på slutten av dagen.

Jeg gleder meg til å komme på politisk stand før kommune valg hvis min påstand slår til, og jeg gleder meg til å se kommunen forklaring på dette.

Jeg er også litt forundret over at kommunestyret vedtar en utbygging med 141 plasser uten å kjenne til kostnadene ved dette?

Kan noen fortelle meg hva som blir prisen på de 141 barnehageplassene?

Rare argumenter:

Det er foreldre på Ilhaugen også har vanskelig for å forstå at en statistikk som viser nedgang i barnefødsler blir brukt som argument for å legge ned barnehagen på Ilhaugen, mens den samme kommunen planlegger å bruke flere 10 talls millioner bare i investeringskostnader for å bygge en barnehage på Venn der Skaun kommune forutsetter er en kraftig økning av barnefødsler de neste årene. Dette harmonerer ikke.

Det må være tillatt å spørre hvorfor det på tross av statistikkene forventes en kraftig økning av barnefødsler på Venn, men det i Buvika ikke blir en tilsvarende økning på tross av et stort antall nye rekkehus og leiligheter?

Demokrati:

Skaun kommune har avholdt 2 folkeavstemninger på Venn, Jåren, Råbygda og Eggkleiva der befolkningen fikk stemme over om de ønsket å slå sammen skolekretsene og barnehagene. Resultatet ble at skolekretsene blir slått sammen når ny skolen står klar, mens Jåren/Råbygdas befolkning ønsket å beholde barnehagen. Dette ble akseptert og vedtatt av kommunestyret, og det synes jeg er flott!

Økonomi:

Kommunestyret vedtok å opprettholde barnehage på Jåren/Råbygda uten at de økonomiske konsekvensene ble utredet. Det naturlige hadde vært å i alle fall regne litt på kostnadene før det ble banket igjennom i kommunestyret. Dette spesielt med tanke på at argumentene for å legge ned på Ilhaugen er økonomi.

Konsekvensene for beboerne på Ilhaugen:

Konsekvensene av kommunens forslag kan bli at Allbrukshuset blir omregulert og leid ut til firma hvis det finnes interessenter. I verste fall blir huset solgt på det åpne markedet.

For Ilhaugen velforening vil det bety at de mister huset som i alle år har vært sentral i alle foreningas aktiviteter slik som velforeningsfester, juletre tenning, ungdomsklubb og diverse aktiviteter for yngre barn, medlemsmøter og styremøter. Allbrukshuset er i tillegg lagringsplass for foreningas eiendeler, samt at strøm til lysene på Myrabanen kommer fra Allbrukshuset.

For beboerne på Ilhaugen vil det bety at barnehagen i nærmiljøet forsvinner, og at lekeplassen der mange barn og familier møtes for å leke, prate og kos seg om kveldene og i helgene blir borte.

Borte blir også huset der mange fra hele Skaun kommune har hatt barnedåp, konfirmasjon, bryllup, og slekts stevner, eller der mange i fremtiden planlegger å arrangere de samme aktivitetene.

Ilhaugen velforening, samarbeidsutvalg og foreldreutvalget ved Ilhaugen barnehage organiserer nå en underskriftskampanje mot oppsigelse av leie avtalen med Allbrukshuset og dermed nedleggelse av Ilhaugen barnehage.

Ordførerens uttalelse

Så til ordførerens uttalelse i avisa Sør-Trøndelag, der hun uttaler at dette har vært en lang og grundig prosess.

Jeg ser i referatet fra HOKU møte den 27.04.2021 at kommunedirektøren forslås å si opp avtalen med Allbrukshuset, men dette orienteres det ikke noe videre om verken til utleier, ansatte eller foreldre, før en uke før dette er planlagt banket igjennom i formannskapet.

Er det dette ordføreren mener med en lang og grundig behandling, ja da blir jeg litt bekymret over det som skjer i kommunen.

Vanskelig å forstå

Kommunen har som jeg tidligere skrev krevd ombygging og tilpassinger, senest for et år siden, og kommunen fikk lagt inn bredbånd for kort tid siden.

Kommunen/barnehagen bygde for 2 år siden en stor lavvo på Ilaberget.

Ikke noe av dette tydet på at kommunen i lang tid har planlagt å legge ned. Derfor vanskelig å forstå .

Til slutt gjør jeg politikerne oppmerksom på noe som det var tydelig at de som var med på møtet ikke forsto hva var.

Utflyttingskostnader:

I kontraktens punkt 17 står følgende «ved fraflytting skal leietaker tilbakelevere lokalene i godt vedlikeholdt stand».

Punkt 18 i avtalen sier:

I forhold til utleieloven står følgende: Ved forhold som ikke er omhandlet i denne kontrakten gjelder husleielovens bestemmelser så langt de passer.

Utleieloven sier at leietaker ved fraflytting skal fjerne alle sine eiendeler fra leieobjektet inne rimelig tid. I motsatt fall kan utleier sørge for dette på leietakers bekostning.

Allbrukshuset kan ikke påta seg og overta alle lekeapparatene, gapahukene og lagrene som står rundt huset. Dette må derfor kommunen fjerne.

Kostnadene med vedlikehold og fjerning av utstyr/eiendeler bør kommunedirektøren vedlegge saksfremlegget før politikerne får denne saken til behandling.

Jeg vil avslutte med å si at jeg håper formannskapet og kommunestyret tar til fornuften i denne saken.

Oddbjørn Sandø