Fant tonen i ung alder - men ikke helt politisk enig

Politikk

Vi har ikke belegg for å påstå at det politiske engasjementet startet med spade og spann i sandkassen ved barnehagen på Vennastranda. Men det var der de møttes, Nils Forren og Markus Amund Sæther. De to 2000-modellene fortsatte samholdet opp gjennom barne- og ungdomsskoleåra - og de har til og med spilt sammen i rockebandet Commercial Break.