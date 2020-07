Samferdsel og trafikk

- Jeg innser at vi kan ha med et signal om at Bårdshaug kan sees på en gang til, men jeg vil også at vi sier at Evjen er interessant og bør sees på. Det går an å få til miljøkulvert, senking av veien og å drive dyrkajorda oppå veien. Langtunnel er også mulig. Dette blir en vei for de neste 50-åra, og vi kan ikke planlegge vei for å opprettholde fredagsomsetninga på polet, sa Hans Kringstad (Småbylista).