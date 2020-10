Ny rekordmåling for antall rustatte i trafikken

Samferdsel og trafikk

I september ble hele 948 anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand i Norge. Det gir et gjennomsnitt på 32 anmeldte ruskjørere per dag i september, noe som er ny rekord for 2020.

Sammenlignet med august, er dette en økning på 107 anmeldelser. Den forrige «toppnoteringen» var i juni, da ble 927 anmeldt for ruskjøring.

Frykter enorme mørketall

Generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, frykter folk ikke skjønner alvoret.

- Vi vet at ruskjøringsulykker er en av hovedårsakene til hardt skadde og drepte i trafikken. Bare de siste to årene har 60 menneskeliv gått tapt som følge av ruskjøring. Det virker nesten ikke som folk ser alvoret. Dette er trolig bare toppen av isfjellet, jeg frykter at mørketallene er enorme, sier hun.

- Uskyldige offer

Kristoffersen ber alle tipse politiet dersom de mistenker ruskjøring.

- Vi vet at UP har redusert promillekontroller, derfor er det avgjørende at du tipser politiet ved mistanke om ruskjøring. Det er bedre å tipse en gang for mye, enn en gang for lite. Helt uskyldige mennesker kan faktisk bli offer for andres egoistiske valg, understreker Kristoffersen.

Ruskjøringsstatistikken er delt inn i politidistrikter. Det klart høyeste antallet anmeldte bilister finner du i sør-øst politidistrikt, med 147 anmeldte ruskjørere i september.

I Trøndelag blåste 86 bilister rødt denne måneden. Det gjør Trøndelag til landets femte verste politidistrikt med tanke på ruskjøring.