Bil kjørte i grøfta og gikk rundt i Meldal sentrum

Nyheter

- Melding inn til oss kom klokka 04.56 - om at en bil hadde gått rundt og havnet på taket. Dette var i Meldal sentrum, opplyser operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt.

To personer, begge 18 år, hadde kommet seg ut av bilen, og det kom ambulanse til stedet.

- De ble sjekket av helsepersonell, og den ene skal ha klaget på litt vondt i en arm. Det er ikke mistanke om promillekjøring i forbindelse med ulykken, sier operasjonsleder Aaslund.

Politiet opplyser at utkjøringen skal ha skjedd på en rettstrekning.

- Bilen har kjørt ut på et rettstrekk, så kjørt i grøfta et stykke før den har fått tak i noe, og så gått rundt. Fører skal ha virket omtåket etter sammenstøtet. Det ble nevnt at det har vært et dyr i veibanen, men dette blir spekulasjoner siden vi ennå ikke har fått bekreftet det på noen måte, sier operasjonsleder Aaslund.