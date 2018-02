Ikke bare penger

Pluss

Lønnsom drift tilstrebes i alle bedrifter, både i det private næringsliv og det offentlige. Alle kommuner må i perioder ta store investeringsløft på bygningsmassen etter flere tiår med bruk, både innen skole og helse. Noen bygg kan restaureres og tilpasses dagens krav. Andre bygg er i så dårlig forfatning at de må saneres.

I Skaun har situasjonen på skolefronten vært den at bygningene ikke bare er gamle og nedslitte, men de største skolene har også sprengt alle rammer når det gjelder romkapasitet. På de to tettstedene, Børsa og Buvika, er det derfor bygd nye og større skoler på barne- og ungdomstrinnet på grunn av gammel og nedslitt bygningsmasse, men også på grunn av sterk økning i elevtallet.

Samtidig som det investeres i nye skolebygg, er skolestrukturen alltid tema for debatt, selv om det ikke finnes noe entydig svar på hva som er best for elevene, små eller store skoler. Selv om politikerne ønsker å argumentere med pedagogisk innhold, er det ingen tvil om at debatten om skolestruktur også har økonomiske elementer i seg. Noen vil selvsagt hevde at en rimeligere skolestruktur vil frigjøre ressurser til bedre pedagogisk innhold i skolen, noe alle politikere trolig tilstreber.

Likevel blir det underlig hvis kun økonomi skal legges til grunn, noe som vil være resultatet hvis en følger skolerapporten til Norconsult i Skaun som konkluderer med at det ligger store innsparinger ved å samle både skole og barnehage i sørlige Skaun til Jåren-Råbygda. Det vil i klartekst si at en glemmer den lenge planlagte og sårt tiltrengte utbygginga av Venn skole for i stedet å bygge ut Jåren-Råbygda skole til å bli den nye og samlende skole for sørlige del av Skaun.

Noen ganger oppleves det som at konsulentrapporter lever sine egne, isolerte liv med skyggelapper for hva som er virkeligheten. Det vil i alle fall være en merksnodig utvikling av bygda hvis en i ett øyeblikk arbeider for å utvikle sentrum på Venn, for i neste øyeblikk flytte skole og barnehage til et helt annet sted i bygda. For å si det på trøndersk; en slik politikk henger ikke på greip.