Avviste Sabima-klage

Pluss

Et enstemmig forvaltningsutvalg har avvist Sabimas klage på igangsettingstillatelsen i Furumoen.

Klagen fra Sabima (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold) ble behandlet i forvaltningsutvalget onsdag.

Dette er den andre klagen som kommer fra Sabima i forbindelse med Norsk kylling-tomta. Og det er den andre klagen som er blitt avvist av forvaltningsutvalget.

Begge klagene har handlet om gjenfylling av Furumokjela.

Stoppet arbeid

Den første klagen, som ble behandlet i hovedutvalget 7. februar, var en klage på reguleringsplanen for Furumoen. Klagen kom inn til Orkdal kommune midt i januar, og ble behandlet i det påfølgende møtet.

Etter at utvalget avviste klagen, ble vedtaket påklaget av Sabima og sendt til Fylkesmannen. Det første til at Fylkesmannen stoppet arbeidet med gjenfylling av kjela.

Det er ventet et svar på denne klagen i neste uke.

Ikke informert

Klagen som ble avvist denne uka, omhandlet selve igangsettingstillatelsen, som ble gitt 1. februar. Orkdal kommune har tidligere fått kritikk for at Sabima ikke ble informert om tillatelsen.

Det vil ikke ha noen hensikt for Sabima å påklage onsdagens vedtak til Fylkesmannen, i og med at Fylkesmannen allerede arbeider med en klage fra Sabima som går på akkurat det samme - nemlig gjenfylling av Furumokjela. Et vedtak med samme innhold kan nemlig ikke påklages to ganger.

Det var et enstemmig forvaltningsutvalg som avviste klagen, og de gjorde det med begrunnelsen at det ikke var framkommet nye opplysninger.