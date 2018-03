- Vi skal unngå nye situasjoner

Pluss

Kiel forteller at alle portene ved barnehagen på Jåren Råbygda oppvekstsenter skal sikres, og at det er foretatt en rutinegjennomgang etter hendelsen sist torsdag, der fem år gamle Odin forsvant fra barnehagen. Han hadde gått nesten halvannen kilometer da han ble funnet.

Rådmannen understreker at hendelsen er beklaget overfor foreldrene.

Så enkelt tok Odin seg ut av barnehagen

- Det er tatt beslutning om å kjøpe ny port ved parkeringsplassen. Når det gjelder øvrige porter, foretas midlertidig og varig sikring fortløpende. Det vil også bli styrket ettersyn av barna fram til de byggtekniske tiltakene er gjennomført, sier Kiel.

Rådmannen legger til at det vil bli gjort en gjennomgang av barnehageportene i hele kommunen. Det blir også en gjennomgang av rutinene som gjelder varsling av foreldre ved slike hendelser.

I lørdagens ST uttalte barnehagestyrer Astrid Gimseng at de forholdt seg til barnehagens beredskapsplan som sier at foreldre skal varsles om barn ikke er funnet etter 30 minutt.

Odin hadde gått nesten halvannen kilometer da han ble funnet sist torsdag. Selve strekningen fra barnehagen til krysset der han ble funnet, er på 1,3 kilometer. I tillegg har Odin fortalt foreldrene at han gikk feil ved to anledninger. ST har spurt Kiel om han tror det er sannsynlig at en femåring tilbakelegger en slik strekning på 15 minutter, og slik svarer Skaun-rådmannen på sms:

- Jeg har fått opplysning om at det gikk cirka 15 minutt fra siste observasjon av gutten til han ble funnet.