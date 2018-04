Enhetslederne i Orkland lønnes fra egen kommune

Pluss

Det vil snart være klart hvem som blir enhetsledere for de ulike tjenesteområdene i Orkland, og disse vil være ansatt og ha lønn i sin nåværende kommune i overgangsfasen fram til 2020.

Prosjektleder Ingvill Kvernmo orienterte arbeidsutvalget i Orkland om budsjettet i prosjektet torsdag. Da gikk det fram hvordan man tenker å løse lønn for enhetslederne:

- De vil fortsatt ha ansettelses og lønn i den kommune de kommer fra, men de får en tilleggslønn som belastes prosjektregnskapet i perioden fram til 2020. Indre Fosen har gode erfaringer med å gjøre det på denne måten. Hvis ikke kan det bli utfordringer knyttet til lønnsforskjeller i de ulike kommunene. Det er ryddigere å gi et likt tillegg for arbeidet med prosjektet. Hvis vi lyser ut stillinger, må vi ta en vurdering på om disse skal dekkes av prosjektbudsjettet, sa Kvernmo.

Inntekter

Hun gikk gjennom budsjettet for sammenslåingsprosjektet, men sa at det er usikkerhet knytte til postene spesielt på utgiftssida. Inntektssida har man god kontroll på, og den ser slik ut:

Engangstilskudd på 41 millioner kroner som skal dekke kostnader som følge av sammenslåingen.

5 millioner kroner i 2016 til digitalisering og desentrale tjenester etter søknad fra Orkdal kommune.

20,5 millioner kroner i reformstøtte blir utbetalt i 2020.

Regionpolitisk tilskudd til kommuner som slår seg sammen og blir over 8000 innbyggere. Til sammen har Orkland fått: 2,2 millioner i 2017 og 4,3 millioner i 2018. Disse midlene har fellesnemnda fattet vedtak om bruken av.

Investeringsfond

Av kostnader viste Kvernmo til at det har påløpt 1,5 millioner kroner i 2017.

- Vi har ikke brukt så mye penger ennå. Utgiftene har vært knyttet til møtegodgjøring, utgifter knyttet til møter, lønn til prosjektleder, utgifter knyttet til rekruttering av prosjektleder, annonsering og utlysning, sa hun.

Kvernmo vil legge fram et prosjektregnskap for 2017 som skal godkjennes som egen sak i fellesnemnda.

Av utgifter man kan regne med framover, nevnte hun blant annet IT-anskaffelser, penger til kultur- og identitetsbygging i den nye kommunen, møter/seminarer og en reservepott.

- Vi ansetter en informasjonsarbeider, Steinar Larsen, som lønnes i 50 prosent stilling i prosjektet fra 1. mai. Her må det også settes av penger til hjemmesider og informasjonstiltak, så han har noe å jobbe med. Erfaringer fra andre kommuner viser at 50 til 70 prosent at utgiftene kommer innenfor IT. I våre kommuner finnes det ingen fagområder hvor alle fire kommuner har samme fagsystem, sier Kvernmo.

Oddvar Indergård mente det var naturlig å sette opp et driftsbudsjett, mens investeringsbudsjettet, som er vanskelig å forutse, heller kan løses i form av et investeringfond.