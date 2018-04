Hjem til de mest sårbare

Pluss

I Midt-Norge er det behov for 200 nye fosterhjem hvert år. Behovet er spesielt stort for større barn mellom 7 og 13 år. Mandag 9. april inviterer Bufetat, Fosterhjemstjenesten i Trondheim til informasjonsmøte i Orkdal rådhus for å fortelle om behovet for fosterhjem og hva fosterhjem kan bidra med.

Mindre lokalsamfunn

- Folk vil få vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. Det forplikter ingenting å møte opp. Vi vil bare åpne hjertestarteren og få folk engasjerte, sier rådgiver Hildegunn Forren Sørensen i Bufetat, Fosterhjemstjenesten i Trondheim.

Det er heller ikke tilfeldig at de går ut i kommunene for å rekruttere nye fosterhjem da all erfaring tilsier at barn har best av å vokse opp i mindre lokalsamfunn hvor de har bodd tidligere.

- I dag har vi cirka 1032 fosterhjem i Midt-Norge, sier rådgiver Roger Hammer i Fosterhjemstjenesten og forteller at de har et godt samarbeid med de lokale barnevernstjenestene.

I Orkdal er det 30 fosterhjem.

Familie eller nære nettverk

Før barn flyttes til fosterhjem, er det lovpålagt å prøve plassering i familie eller andre kjente nettverk på forhånd.

- Vi sjekker alltid med foreldrene og barna først hva de kan tenke seg. 1/3 av dem som er plassert utenfor eget hjem, er plassert i familie eller annet kjent nettverk, sier Sørensen og forteller at det er den type plassering de har best erfaring med.

- På denne måten får barna opprettholdt forholdet til venner, skole og fritidsaktiviteter. Det ligger også mye kraft i at ungdommene selv ønsker å bo der, sier Nine Skårild som er fagleder i barnevernstjenesten i Orkdal.

Uforpliktende

På infomøtet mandag 9. april får de som er interesserte og nysgjerrige, vite mer om det å være fosterhjem.

- Mange stiller seg spørsmål om det er noe for dem. Det er helt uforpliktende å komme på møtet, sier Sørensen og understreker samtidig at uten fosterhjemma, stopper alt.

Også Nine Skårild fra den lokale barnevernstjenesten, minner om at dette handler om å hjelpe de mest sårbare barna. Alternativet til fosterhjem, er institusjon, og Skårild mener helt klart det er ønskelig at flest mulig får muligheten til å vokse opp i et hjem.

Utelukker ingen

Hvem kan så bli fosterhjem?

- Det kan enslige, familier med og uten barn og likekjønna, sier Hildegunn Forren Sørensen.

Men det forutsetter at du som person eller familie har god tid, god omsorgsevne, overskudd og fast bolig.

- Vi har satt en alder på 25–55 år, men vil samtidig ikke utelukke noen, da det handler mer om hva folk har av erfaring, og hva folk har å tilby, sier rådgiver Roger Hammer.

Alle er ulike

Nine Skårild understreker at fosterforeldre er en helt vanlig mamma og pappa som yter kjærlighet til dem som trenger det best, og til dem de bryr seg om.

Det finnes ingen fasit på hva et fosterhjem er.

- Fosterhjem er forskjellige, like mye som barna som blir flyttet til fosterhjem, er forskjellige. Fosterbarn er som andre barn, de er ulike, sier Hammer.

Men de har til felles at de trenger nye hjem og voksne som er glade i dem, har tid til dem og bryr seg om dem.

- Vi fra Bufetat er der for å gi faglig påfyll til dem som blir fosterfamilier, lover Sørensen.

- Mens vi fra kommunen veileder underveis, sier Skårild som håper på fullt hus i lille kommunestyresal i Orkdal rådhus mandag 9. april, med håp om enda flere fosterhjem også i Orkdal.

Sørger for påfyll

Det er Bufetat, Fosterhjemstjenesten som har ansvar for rekruttering samt opplæring av fosterhjem. Det er de lokale barnevernstjenestene som godkjenner hjem for det enkelte barnet og som har oppfølging av fosterhjemma.

Fosterhjemstjenesten på sin side sørger for kontinuerlig påfyll og skolering av fosterhjemma.