— Vi drar gjerne på campingtur med telt fra 70-tallet

Pluss

Stein-Birger Snøsen

Bor: Bakk på Fannrem

Jobber med: Butikksjef for Evidensia Orkdal dyresenter

Hva gjør du akkurat nå?

— Nå er jeg på jobb. Holder på med opplæring av en ny butikkmedarbeider i dyrestell og smådyr.

Hvor mange jobber ved Evidensia?

— Vi har to avdelinger her; dyrebutikk og klinikk, og til sammen er vi 13 som jobber her.

Blir du fristet til å skaffe deg mange dyr selv?

— Nei, det er nok å stelle med smådyra som er her. Jeg har to hunder, en Dansk-svensk gårdshund og en blandingshund, i tillegg til ei katt.

Hva serverer du når du har venner på besøk?

— Tapas. Samboeren min og jeg er veldig glad i tapas, og vi bruker ha eget tapaslag hvor alle tar med litt hver. Jeg lager stort sett focaccia og kjøttboller.

Hvor drar du helst på ferie?

— Vi liker å dra på campingtur med familitelt fra 70-tallet og primus. Et sånt brunt telt med blomster og flere rom. Da drar vi gjerne til Grebbestad og lenger sør i Sverige. Syden er også fint, men da drar vi helst på høsten.

Hva leser du?

— Helst krim. Jeg ble ferdig med boka Den grenseløse av Jussi Adler-Olsen. Den var bra, og anbefales. Ellers leser jeg stort sett aviser på nett.

Din favorittpolitiker? (Nå eller gjennom tidene, lokal, nasjonal eller internasjonal)

— Barack Obama. Han gjorde veldig mye positivt i forhold til han som er nå.

Hva opptar deg for tida?

— Hus og hjem, familie og venner. Vi går mye tur med hundene. Så ser jeg frem til vår og hagearbeid. Planen er å sette opp drivhus og så blomster. Det blir spennende. Jeg er mest på bed og stauder, mens samboeren min heller dyrker mer spiselig vekst.

Hvorfor bor du der du bor?

— Jeg er oppvokst på Fannrem, men på den andre siden av elven. Det er veldig fint og landlig her, men samtidig nær til både Trondheim og Orkanger. Det er kjekt hvis man vil finne på noe. Jeg synes det er godt å bo fritt.

Hvordan holder du deg i form?

— Jogger på sommeren og går på ski på vinteren. Ellers er jeg veldig aktiv stort sett hele tiden, både i gjøremål på jobb og i fritida.

Favoritt-turmålet ditt?

— Det må bli fjellene på Alvdal. Vi er der en del, for samboeren min er derfra. Terrenget er åpent, tørt og fint. Det er mindre myr og mer mose enn her.

Noe du drømmer om å få gjort i livet ditt?

— Jeg føler at jeg har oppnådd det meste. Men jeg har reist mest innenfor Europa, så jeg kunne virkelig ha tenkt meg en tur til Australia. Det virker forlokkende.

Hvis du skulle valgt en annen jobb, hva ville du valgt da?

— I jobben jeg har nå er det mye omsorg for dyr. Skulle jeg valgt noe annet hadde blitt noe med omsorg for mennesker, det tror jeg er veldig givende.

Hvis du skulle reist bort for ett år, hva ville du savne mest?

— Samboeren, familien og hundene. Men, når det er sagt, så hadde jeg ikke villet reise bort for ett år. Jeg er veldig hjemmekjær.

Hva angrer du mest på?

— Ingenting!

