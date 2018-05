Rekruttene til topps i tumbling

Pluss

Opplandspokalen er en av vårens største turnkonkurranser og gikk av stabelen 21–22. april på Lillehammer. Over 34 klubber og totalt 800 turnere fra hele landet stilte, og gymnastene i Orkanger Idrettsforening; OIF Turn, kunne også i år vise til gode resultater.

OIF stilte fem lag

Opplandspokalen er en konkurranse i troppsgymnastikk og gymnastikkhjul for alle klubber tilsluttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og det konkurreres i forskjellige nasjonale klasser. OIF Turn troppsgymnastikk stilte med totalt fem lag i klassene rekrutt, junior og senior. Det var en forventningsfull gruppe turnere fra Orkanger IF som satte seg på bussen fredag ettermiddag retning Lillehammer, og en veldig fornøyd gjeng som reiste hjem igjen søndag med medaljer og pokaler i kofferten.

Rekruttene til topps

For rekruttene ble det en kjempeoppvisning i konkurransegrenen tumbling. Mot nesten 60 lag totalt i klassen rekrutt, kjørte Orkanger 1 feilfritt og kunne stolt juble over topplassering og gull til slutt. Også Orkanger 2 gjorde en kjempeflott oppvisning og de plasserte seg til slutt på 22. plass. Rekruttene kunne også vise til gode resultater i konkurransegrenen trampett hvor Orkangers to lag fikk en 7. plass, og en 27. plass mot totalt 60 konkurrerende lag.

Tøff seniorkonkurranse

De eldste i årets konkurransetropp viste også at de fortsatt har mye å gi, og av 14 lag totalt kunne seniorlaget vise til en kjempeflott 5. plass i grenen trampett, og en 6. plass i tumbling. Også her var det tøff konkurranse mot flere av landets beste gymnaster.

Juniorene tok bronse

OIF stilte i år med to juniortropper i Håkons hall, der begge troppene fikk veldig gode plasseringer i sin klasse. De konkurrerte mot over 30 andre lag, og det var imponerende turning og høytsvevende hopp fra flere av motstanderne. Det var et høyt nivå i årets konkurranse, men Orkanger junior miks 1 kunne til slutt skilte med bronse og pallplassering i grenen tumbling, der de møtte god motstand mot blant annet Buskeruds Tranby og trønderske Beitstad. Orkangers andre juniorlag, bestående hovedsakelig av førsteårs juniorer, tok en veldig sterk 7. plass.

Anker avgjørelse

I trampett ble det en del forvirring om endelig plassering da Orkanger junior miks 1 først endte på en 3. plass, men etter misforståelse og feildømming fra dommerpanelet ble de til slutt tildelt en 4. plass. Kun 0,05 poeng skilte de fra pallplassering. Leder i turnavdelingen Wigdis Evjen opplyser at det er sendt inn en anke til NGTF vedrørende feilen som oppsto, med håp om at videodømming kan oppklare misforståelsen, og Orkanger vil få sin velfortjente bronsemedalje til slutt. Orkanger junior miks 2 kunne også her vise til en veldig god 7. plass.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255