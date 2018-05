Pengeråd til konfirmanten

Pluss

Det er mai, fuglene kvitrer, bunaden sitter, og det er tid for konfirmasjon. Merkedagen som for mange betyr mye penger ut, eller inn. Det spørs bare på hvilken side av gavebordet du sitter. Her får du gode råd til både konfirmanten og de voksne.

Gang på gang har det fremkommet at økonomien rundt konfirmasjon er en stressfaktor for flere. Foreldre kjenner pengepresset på lommeboka, og konfirmanten merker kanskje et press i skolegården blant jevnaldrende.

Hold de største gavene unna gavebordet

En av fire foreldre bekymrer seg for utgiftene konfirmasjonen medfører. Mye skyldes nok fokus på pengebeløp, og ikke minst at enkelte foreldre og besteforeldre gir store pengegaver til konfirmasjonen, som forskudd på arv.

Foreldre bør vurdere å holde de største pengegavene unna gavebordet og selve konfirmasjonsfesten, og heller gi gavene direkte. Gjerne sammen med en samtale om økonomi og sparing. Det er ingen konkurranse om hvem som kan gi mest, eller hvem som har fått mest. Foreldre bør prate med barna sine om dette presset, og ikke bekymre seg for at de skal bruke opp alt på en gang.

Konfirmanter er flinke sparere. Det aller meste av det de setter i banken av gavepenger, står der faktisk et år senere. De er slik sett mye flinkere til å spare enn voksne, de sparer bare til andre ting.

BSU eller penger på egen konto?

Det er ikke farlig å gi konfirmanten penger. Så lenge man snakker sammen om verdien av kronene, vil de fleste bruke dem fornuftig. Velger dere å åpne en BSU så er det viktig at konfirmanten kjenner konsekvensen av å bryte BSU-avtalen når de blir 18 år.

Bryter du avtalen fordi du trenger pengene, kan du ikke starte ny BSU. Dette vil medføre store tap i skattefradrag i voksenlivet. Fyller du opp BSU før du får nok skattbar inntekt, er det også dumt. Det er jo maksimalt samlet sparebeløp.

Gode investeringer for konfirmanten

Ønskelisten til konfirmanten ser nok litt annerledes ut enn ønskelisten til mor og far. Populære kjøp blant tenåringene er elektronikk, klær og ikke minst reiser og opplevelser. Noen bruker pengene på sertifikat, men de aller fleste setter av til sparing. Hva som er en god investering for de unge, kommer an på hvilket mål de har satt seg fremover.

Alt man får minner av, eller gleder seg over i lengre tid, vil kunne være en god investering. Det viktigste er at man finner et mål man ønsker seg, og at man sparer til det. Ikke hvorvidt vi voksne mener målet er fornuftig.

Ikke bruk for mye for raskt

Tenk deg godt om. Som ung vil du merke at hva du synes er viktig, raskt endrer seg. Sett deg ned etter at konfirmasjonsstyret har roet seg og lag en liste over ting du synes er viktig. Er det utdanning, reise, bolig eller bil? Eller kanskje noe helt annet?

Pengene er dine, så ta tiden til bruk og finn ut hva du vil bruke dem på. Skal du spare til noe lengre frem i tid, kan fond være aktuelt, men det viktigste er at måten du velger å spare på, henger sammen med når du har tenkt å bruke pengene. Snakk gjerne ordentlig med foreldrene dine, også.

Det viktigste denne dagen er likevel å huske at den ikke skal handle om ting eller penger, men at det er en merkedag for hele familien for noe som er større enn det materielle. Nemlig at konfirmanten tar sine første skritt mot voksenlivet, og alt det innebærer.

Til lykke med dagen!