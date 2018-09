Sildsup er prima mat

Pluss

Hva som er tradisjonsmat i ei bygd, avhenger av hvilke øyne som ser og hvor gamle vi er. Solveig Blækkan som er født og oppvokst på Viggja, holder en knapp på sildsup.

Smak og behag

Da bygdekvinnelaga i Sør-Trøndelag skulle sende inn forslag på tradisjonsmat fra bygda si, husker Blækkan at det var vanskelig å komme til enighet i Børsa og Viggja bygdekvinnelag.

- Du vet vi er av forskjellige generasjoner, og noen er tilflyttende og ikke oppvokst i bygda, sier Blækkan.

Blant kandidatene som tradisjonsmat for Skaun ble det nevnt både klubb og duppe og kleppsup. Solveig Blækkan som er vokst opp på Viggja, bare et steinkast fra sjøen, holder derimot en knapp på sildsup. Det var i alle fall tradisjonskost for dem som vokste opp ved sjøen.

Brukt i generasjoner

For Solveig Blækkan er spekesild rene, skjære gourmetmaten. At silda har ei historie i norsk kosthold, gjør den ikke dårligere i hennes øyne.

- Spekesild har vært brukt i generasjoner og til mange forskjellige retter, sier Blækkan og viser til at silda ble saltet i tretønner av ulike størrelser. Etter hvert kom plasten, og tønnene ble erstattet med dunker og bøtter av plast.

Ifølge Blækkan var sild en viktig del av det norske kostholdet da nedsalta sild var velegnet til lagring utover vinteren. Sildsup er bare en av mange retter spekesilda ble brukt til. Og Blækkan husker at sildsupa var ekstra god om høsten med mye ferske grønnsaker.

Mye grønnsaker

Solveig Blækkan husker at mora hennes brukte mye grønnsaker i kostholdet. Kanskje skyldtes det at hun kom sørfra og hadde god tilgang til grønnsaker? På gården på Viggja dyrket de mye av grønnsakene selv og var derfor selvhjulpne. Det gjaldt også fisken i sjøen som de hadde rik tilgang til.

Hvorvidt hun likte sildsup som barn, husker hun ikke, men det var nå en gang slik at de måtte spise det de fikk. Når det ble servert sildsup, så spiste de den selvsagt. Og etter oppskrifta å dømme var det slettes ikke dårlig mat. Her var masse av godsaker.

Sildsup til 4 personer

1 dl byggryn

ca. 4 spekesildfileter – utvannet

100 g kålrot

75 g gulrot

50 g hodekål

100 g poteter

1/2 løk

ev. timian

Byggryn legges i bløt over natta. Kok grynene i 30 min. i kjøttkraft eller buljong.

Tilsett grønnsaker som er kuttet i terninger. Når de er kokte, tilsettes silda som er skåret i 1 cm brede biter. (Bruk skarp kniv for å unngå at bein står ut til alle kanter)

La silda koke med i ca. 2–3 minutt. Hvis den koker lengre, taper smaken seg.

Smak til så den er passe salt og server flatbrød til.