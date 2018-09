Huuskure mot Snue og Hoste

Pluss

Det går mye forkjølelse og slikt rundt i disse dager, og forkjølelse er vel blant de sykdommene vi ikke har noen god kur mot, men gudene (både Odin, Zevs, Belenos, Isis, og Ganesh) skal vite at det er mange kjerringråd.

Om noen faktisk kurerer snue, er jeg heller usikker på, men det skader jo ikke å prøve. Jeg har en bok fra 1845 stående som jeg liker å slå opp i, samt prøve å tyde det som står der. Det er skrevet med frakturer må vite.

Boken heter «Landapothek, eller 500 prøvede Huuskure imod de fleste Sygdomme hos Menneskene, saasom Hoste, Snue, Hodepine, svag Mave, Mavesyre, Mavekrampe, Diarrhoe, Hæmorrhoider, Hypokondri, Forstoppelse, Gigt og Rheumatisme, Trangbrystighed, Tæring, Slim, Stranguri, Stensmerte, Orm, Hysteri, Kolik, Frost, Nattersot, Kjertler, Øiensygdomme, Besvimelse, Svindelhed, Susen for Ørene, Døvhed, Hjertebanken, Søvnløshed, Udslæt. Anvisning til at bevare Helbreden og et langt Liv, Midler til at styrke en svag Mave og koldt Vands vidunderlige Kræfter, samt Huselands Huus- og Reise-Apothek».

En veldig lang tittel, men har et herlig innhold. Antar jeg. Etter å ha hatt boken i mange år, sliter jeg fortsatt med å tyde den, det til tross for at vi har holdt «Udresfeavifen» i så mange år som jeg kan komme på. Uansett, jeg tenker jeg skal dele noen av disse remediene med dere, så kan dere (på eget ansvar) prøve å se om de kurerer snuen deres. Alternativt gir dere trangbrystighed.

Råd nummer seks er: «Varme, sødaktige Drikker befordre Slimafsondringen, forminske Pirringen til Hoste, og oprette igjen en standset Transpiration. Oftest drikkes som Husraad mod Hoste Hyldthe (etter mye om og men har jeg kommet frem til at dette må være te av hylleblomst) med eller uden Sukker».

Råd nummer ni har jeg nesten trua på. «Honning, blandet med tør, pulveriseret Pebermynte, theskevis, er gavnlig mod haardnakket Hoste».

Råd nummer ti vil være interessant å prøve: «Over ligemeget Hyldeblomst og Kandissukker slaaer man Fransk-Brændevin, antænder dette og spiser lidt efter lidt det Gjenblevne».

Råd nummer elleve gjøres på egen risiko. «Gaasesmult paa brød skal, efter flere Personers Forsikring, stille Hosten, men ogsaa frembringe Trangbrystighed».

Råd nummer tretten kan være litt vanskelig å prøve, men jeg kjenner jeg har veldig lyst: «Et godt Middel mod Hoste og Slim: Tag et Lod Lakritsrod, ½ Lod sublimeret Svovel (hvor får man tak i dette?), et Lod Sennesblade uden Stilke, ½ Lod Anis, 5 Lod Kandissukker, og stød det alt til et fint Pulver. Deraf dagligen 3—4 Gange taget en Theske fuld i Vand, hvilket kan ske Morgen, Middag og Aften, er at god Virkning og affører Slimet».

Det er også andre måter å kurere snue på. Les bare her:

Råd nummer 21: «Et stort Stykke Flanel, indgnedet med Kamfer og baaret paa det blotte Bryst, lindrer Hostens Hidsighed».

Råd nummer 25: «Middel mod Snue, som ikke flyder. Forat beskytte sig mod dette Onde vænner man sig til, om Morgenen naar man vasker sig, at trække friskt Vand op i Næsen. I Begyndelsen tager man blot lunket, men senere koldt Vand; Næsens Nerver blive derved særdeles styrkede og Hudens Pirrelighed formindskes».