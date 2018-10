God balanse mellom jobb og fritid

Pluss

Vi har de siste årene sett en utvikling der skillene mellom jobb og fritid viskes mer og mer ut. Årsaken til dette er i hovedsak at teknologien har utviklet seg. Vi er online hele tiden på mobiltelefon og bærbare pc-er. Det forventes at vi er mer eller mindre tilgjengelige, effektive og oppdaterte til enhver tid. Det er også fler og fler som jobber med kortere engasjement eller prosjekter, noe som gir en mer ustabil tilknytning til jobb. Med det økte presset tar vi lett med oss jobben hjem, og det blir fort en vane å ta fram pc`en om kvelden når barna har lagt seg. Men har vi for alvor tenkt over hvilke konsekvenser den teknologiske utviklingen fører til?

Det kan absolutt ha sine fordeler og oppleves positivt at arbeidstaker i stor grad får planlegge sin egen arbeidstid. Det er greit å ha muligheten til å ta fri for å følge barn til tannlege eller betale en regning via nettbanken i arbeidstiden, og da er det også greit å svare på noen e-poster på fritiden.

Men forskning viser at det er flere fallgruver forbundet med å utslette grensen mellom arbeid og fritid. Å gå rundt med en følelse av å måtte stå til rådighet til alle døgnets tider og nesten aldri ha fri, kan oppleves som stress. Forventninger fra arbeidsgiver om å ta igjen det en ikke rekker i ordinær arbeidstid utenfor arbeidstid, blir over tid en belastning. Ansvaret flyttes over fra leder til den ansatte, og noen arbeidsgivere utnytter fleksibiliteten til å få medarbeiderne til å arbeide alt for mye.

Flere studier viser at overbelastning i èn rolle, gjør det vanskeligere å prestere i andre roller, f.eks. som familiemann eller -kvinne. Følger man ikke opp forpliktelsene i familien kan det bli en stor kilde til konflikt og belastning, og det går igjen ut over kvilen man trenger etter en krevende arbeidsdag. Krysspress mellom arbeid og fritid kan, i verste fall, øke risikoen for helseproblemer som angst, depresjon og alkoholproblemer. Lite overskudd til å konsentrere seg i jobbsammenheng vil oppleves som en alvorlig stressfaktor for mange og kan påvirke prestasjoner negativt. (Demerouti et. al 2004)

De fleste av oss ønsker å ha et liv der det er plass til både karriere, familieliv og interesser. Dessverre har mange av oss problemer med å si fra når jobben krever mer enn vi rekker å innfri i løpet av arbeidstiden. I praksis betyr det at jobben ofte spiser seg inn i fritiden. God ledelse og en arbeidsgiver som har tillit til sine medarbeidere er viktige forutsetninger. Avklar forventninger og legg en felles plan med din leder for når og hvor mye du skal jobbe, og hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres. Og ikke minst vær bevisst selv på hva som er viktig og mindre viktig for deg. Ikke gå i den fallgruven at vi glemmer å ta fri når vi har fri. Er vi bevisste på å skape en god balanse mellom jobb og fritid vil det resultere at vi blir mer tilfredse som medarbeidere, og da fungerer det fleksible arbeidslivet som et gode både for arbeidstaker og arbeidsgiver.