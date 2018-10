Blir anmeldt, men får beholde førerkortet

Pluss

En 18 år gammel mann havnet fredag morgen i grøfta på fylkesveien på Skaunaskogen mellom Skaun og Fannrem. Ulykka skjedde i en skarp sving like ved parkeringsplassen ved Lomtjønna. Mannen kjørte i retning Fannrem.

Bilen fikk store materielle skader i fronten, og airbagen ble utløst. Sjåføren skal ha kommet seg ut av kjøretøyet på egen hånd, og var uskadd.

- Det er opprettet sak. Det ble vurdert om førerkortet hans skulle beslaglegges mens etterforskninga pågår, men det ble ikke gjort, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

Den unge sjåføren fikk et muntlig pålegg om å varsle politiet umiddelbart neste gang han eventuelt kom ut for ei ulykke. Denne gangen gikk det ifølge Fagerholt to timer før de visste om utforkjøringa og ankom stedet. Da hadde sjåføren allerede vært på skolen ei stund.