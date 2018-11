Skuffelsen

Pluss

Fredag ettermiddag var det både store og sterke følelser i det politiske Norge. Blant de mest konservative KrF-velgerne og i regjeringspartia Høyre, FrP og Venstre, ble det jublet av glede. De andre som hadde støttet Knut Arild Hareide i å søke samarbeid mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet, gikk skuffet inn i helga etter ukevis med debatt, politisk dragkamp og spenning rundt hvilken politisk retning KrF skulle velge i framtida. Og ikke minst når det gjelder hvordan partiet skal overleve som politisk parti med et stadig synkende medlemstall. I dette valget var det noen som vant, og noen som tapte.

Det er trist å være vitne til sortien til politikeren Knut Arild Hareide. Det er trist fordi vi mister en politiker som tvers igjennom har vært redelig, dristig, dyktig, folkelig og ærlig. Gjennom sin høyst modige anbefaling om at KrF skulle velge rød side og samarbeid med Ap og Senterpartiet i regjering, la han bokstavelig talt hodet på blokka. Noen har tidligere kritisert ham for å være vinglete og utydelig i sine politiske preferanser, men sjelden har vi sett en politiker som i så stor grad har tonet flagg og tatt konsekvensen av sine meninger og sin politikk. Bare så synd, både for partiet og for det politiske klimaet i Norge, at han måtte gå. Norsk politikk trenger personer som Hareide som framstår som folkelige og ærlige. Ikke har det noe med K-en i KrF å gjøre heller, da slettes ikke alle KrF-ene, i likhet med andre politikere, framstår like redelige.

Etter at Knut Arild Hareide kom med sin anbefaling om å velge rød side, fikk KrF 2600 nye medlemmer. Det skal ikke stor fantasi til for å forstå at mange av disse medlemmene skyldtes signalene om ny retning; bort fra Høyre med Frp i fanget. Det skal heller ikke vanskelig å spå at mange av disse medlemmene allerede har forsvunnet og nok vil forsvinne med det første. Ved å velge rød side åpnet KrF for mange velgere som gjerne ender opp med KrF på valgomatene. Disse har sans for KrF sin familiepolitikk, internasjonal solidaritet og kamp for de svakeste i samfunnet. Med en KrF-partileder som også går i Pride-parade, har det ikke vært fjernt for mange å stemme på partiet selv om Kristelig i starten av partinavnet kan være en bremse for mange. Etter veivalget på fredag vil nok denne K-en framstå sterkere enn noen gang.

