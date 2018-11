Tre strake tap for OIF-herrene

Pluss

Etter seieren mot Spjelkavik sist helg kunne OIF reise til Møre med en god dose selvtillit. I løpet av 26 timer skulle herrelaget i 3. divisjon spille tre bortekamper mot henholdsvis Molde, Ørsta og Midsund.

De to første oppgjørene mot Molde og Ørsta var ventet å bli tøffe og det stemte. I den første kampen Molde fredag kveld hang OIF greit med, men det var likevel hjemmelaget som hele tiden var noen mål foran. Til pause var stillingen 17–12 og gjestene fra Orkanger klarte aldri å komme tilbake. Det endte til slutt 31–23 til Molde

Borte mot Ørsta dagen etter ble enda tøffere. Hjemmelaget tok tak fra start og opparbeidet seg en solid ledelse til pause med 16–9. Utover i andre omgang fortsatte sunnmøringene å øke ledelsen og ga seg ikke før det sto 31–17 på resultatavlen.

Den siste kampen var mot Midsund som ikke hadde vunnet en eneste kamp i 3. divisjon så langt. Også her fikk OIF trøbbel. Kanskje var det fordi OIF hadde to kamper i beina i løpet av ett døgn og at den noe tynne spillertroppen begynte å kjenne det, for Midsund ga OIF trøbbel. Det ble en jevnspilt kamp og til pause ledet hjemmelaget 11–10. OIF kjempet for å få med seg to poeng fra denne helga, men det var til slutt Midsund som kunne juble for sesongens første topoenger.