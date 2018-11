Full forvirring rundt Orklas 0. divisjon-fremtid

Pluss

Orkla leverte en solid vårsesong med juniorlaget, men på høten har laget gått fra tap til tap. Laget endte til slutt på 7. plass, men trodde likevel det skulle holde til å være direkte kvalifisert til 0. divisjon neste år, men det viser seg at det ikke er like sikkert likevel.

Venter på svar

Juniorlag som har seniorlag som holder til i 2. divisjon eller høyere er direkte kvalifisert. Dermed er lag som Rosenborg, Ranheim, Stjørdals-Blink, Levanger, Nardo og Byåsen direkte kvalifisert til neste år. Det store spørsmålet er hvem som skal få den siste forhåndskvalifiserte plassen. Orkla fikk først tilbakemelding på at det de som var best på maratontabellen som fikk den plassen, det vil si de som har tatt flest poeng de siste sesongen og det er Orkla. Så har det kommet en kontrabeskjed om at det er det beste laget denne sesongen, som ikke er ett av de allerede forhåndskvalifiserte lagene.

- Det er litt uklart enda hvordan det blir. Vi driver å sjekker det akkurat nå, men vi har ikke fått noen absolutt avgjørelse fra kretsen. Reglene var klare før sesongen, men nå er det muligens endret. Vi vet faktisk ikke, sier juniortrener Magne Kirkholt

Svakt sesongavslutning

Mens seniorlaget hadde en strålende avslutning på sesongen, så har juniorlaget hatt store problemer med å plukke poeng. Før den siste serierunden som endte med 6-2-seier over Charlottenlund hadde juniorlaget tapt sine seks siste kamper.

- Det har ikke vært noen god avslutning. Vi har spilt jevnt med motstanderlagene, men vi har ikke klart å vippe kampen til vår fordel. Vi har vært ineffektive foran mål og vært for svake i egen boks. Det er nok flere årsaker til at vi har vært svakere i høst enn i vår. Det er A-laget som naturligvis er førsteprioritet og når skadesituasjonen har vært slik som den er, så har juniorspillere blitt prioritert dit. I tillegg var det en del som forsvant på skole og vi har hatt skader og sykdom, som har gjort at vi stort sett har hatt redusert mannskap denne høstsesongen, om en da ser bort fra de to siste kampene, sier Kirkholt.