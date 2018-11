Har hatt 11 kroner timen siden 2004

Pluss

Elisabeth Snildal er en av 24 brukere ved arbeidstreningsbedriften Sampro i Orkdal. Da hun startet ved bedriften på Fannrem i 2003, fikk hun 10 kroner i timen som motivasjonslønn. Året etter ble satsen økt til 11 kroner, og siden den gang har det ikke vært noen økning.

Skal motivere

Motivasjonslønna er den samme for alle brukerne ved Sampro og Orkdalstorget, og kommer i tillegg til uføretrygda. Men - som det ligger i navnet - denne godtgjøringa skal motivere brukerne til å stille på jobb.

Snildal mener satsen skulle vært økt for lenge siden, og hun stiller seg nå i front for at brukerne ved Sampro og Orkdalstorget skal få det hun mener er ei mer anstendig lønn.

- Om Orkdal kommune ikke gjør noe med dette nå, går vi til offentlig streik, sier Snildal til ST.

Treffpunktet i livet

I sommer skrev ST om det oppsiktsvekkende lave sykefraværet ved arbeidstreningsbedriften. I andre kvartal i år var det nede i 0,8 prosent. Fagleder ved Sampro, Atle Ingar Kjelstad, forklarte det lave fraværet med det gode fellesskapet.

- Folket på Sampro vil på arbeid, for det er treffpunktet i livet. De stiller opp for hverandre, og er opptatt av at folk har det bra på jobb, sa Kjelstad til ST i juli.

- Jeg tar kampen

Elisabeth Snildal mener at tiden er kommet for å stille opp for kollegene sine - også når det gjelder lønna.

- Det er kjempebra å ha denne plassen å gå til, men nå er det på tide å si ifra. Jeg står fram og tar kampen for alle ansatte på Sampro og Rosenvik. Jeg kan ikke se på at vi har det slik. Vi som er funksjonshemmet, føler at vi blir skjøvet til side. Jeg får vondt i hjertet mitt når jeg tenker på at vi ikke har hatt noen lønnsøkning på mange år.

Sitter igjen med 200

Elisabeth og de andre brukerne ved Sampro har skyss til og fra jobb. For dette betaler de en egenandel. Og i motsetning til lønna, har denne egenandelen økt.

I tillegg betaler hun skatt av det hun mottar i motivasjonslønn.

Elisabeths mor, Anne Grete Snildal, forteller til ST at datteren sitter igjen med 200 kroner i måneden av motivasjonslønna når skatt og skyssutgifter er betalt. Det er summen Orkdal kommune mener skal motivere Elisabeth til å gå på jobb fem dager i uka.

- Jeg sitter igjen med nesten ingen ting, sier Elisabeth.

Inviterer politikerne

Brukerne ved Sampro driver med vedarbeid og håndarbeid. Elisabeth forteller at det er hardt fysisk for dem som arbeider med ved.

- Jeg arbeidet med veden da jeg startet ved Sampro, men måtte slutte på grunn av helsa. Det ble for tungt. Hun synes det er ille at de som utfører dette arbeidet, ikke har fått justert lønna si på 14 år.

Nå er det mest strikking for Elisabeths vedkommende, og hun forteller at Sampro arrangerer sin årlige julemesse førstkommende onsdag.

- Da håper jeg politikerne kommer på besøk og ser hva vi holder på med.

- Kanskje på tide

Fagleder Atle Ingar Kjelstad forteller at Sampro gjennom enheten for kvalifisering og arbeidstrening tidligere har spilt inn til handlingsplanen at motivasjonlønna burde vært justert - uten at noe har skjedd.

- Det er kanskje på tide å se på motivasjonslønna for brukerne våre nå, sier Kjelstad.

I disse dager starter kommunens arbeid med budsjett og handlingsplan, og Elisabeth Snildal legger ikke skjul på at tålmodigheten er i ferd med å ta slutt:

- Om politikerne ikke hører på oss, kommer vi til å møte opp i kommunestyret, både Atle Ingar og jeg. Og da skal jeg si meninga mi.

Ikke prioritert

Enhetsleder for kvalifisering og arbeid i Orkdal kommune, Arnt Tronvoll, forteller at spørsmålet om lønnsnivå ved Sampro og Orkdalstorget er synliggjort i strategidokumentet, som er enhetens vedlegg til handlingsplanen, med følgende tekst:

«Det er fortsatt stort fokus i brukergruppa ved Sampro og Orkdalstorget på at motivasjonslønna på kr.11 per time ønskes økt. Den er ikke økt siden 2004, og lav i forhold til sats i ordinære vekstbedrifter. Det er ikke lagt inn forslag til økning i budsjettet. En økning til eksempelvis kr. 15 per time vil det være en økt årskostnad på ca. 200.000.»

- Men rådmannen har ikke funnet å prioritere dette, heller ikke i år, sier han.

- Betyr det at rådmannen mener at det riktig at satsen skal forbli uendret etter 14 år?

- I prioritering opp mot andre tiltak har ikke rådmannen funnet at det er dette som bør prioriteres. Men jeg har forståelse for at dette kan virke lavt.