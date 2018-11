Svart fredag for blomsterforretning

Pluss

De ansatte ved Børsa Blomster har hatt sin siste arbeidsdag, og skauningene har dermed mistet sin eneste helårs blomsterforretning.

Nyheten om den snarlige nedlegginga kom som en stor overraskelse på mange kunder, og for de ansatte ble dette en svart dag.

Har vært hos tingretten

- Dette ble Black Friday for oss. Det er med stor sorg vi har bestemt oss for å stenge Børsa blomster for godt i dag klokka 17.00. Omsetninga ble for liten til at det er forsvarlig å drive videre. Vi har i dag vært til Sør Trøndelag tingrett og meldt oppbud. Vi takker alle trofaste kunder for at dere har støttet oss gjennom åtte år, skriver innehaverne på Facebook.

Børsa blomster har det siste året vært eid av Marit Eggen og Sølvi Mo Søfting.

Eggen startet i sin tid butikken sammen med Janne Klefstad Egseth. Sølvi Mo Søfting kom inn som eier i august i fjor.

La ned i Buvika

Sist vinter åpnet Eggen og Søfting blomsterforretning ogsåi Buvika som en filial av Børsa blomster. Men i september ble det klart at drifta ved Buvik blomster ville bli lagt ned.

Innehaverne uttalte den gang til ST at de ville satse alt på butikken i Børsa:

- Det er bedre med én blomsterbutikk i kommunen med godt utvalg, enn to med middels, sa de to til ST 20. september.

Fredag kom nyheten om at heller ikke denne blomsterforretninga var livskraftig.