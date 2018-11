Sint og skuffet

Pluss

Pelsdyroppdretterne er skuffet og sinte etter at landbruksdepartementet i forrige uke sendte lovforslag om avvikling av pelsdyrnæringa til høring. Det er underlig at ei slik avvikling skjer i regi av ei Høyre- og Fremskrittspartiregjering som tidligere har sagt at de ønsker ei pelsdyrnæring som blir drevet i ordnede former med sunne dyr. Men den politiske maktkampen ville det annerledes da Venstre under forhandlingene om en regjeringsplattform, krevde forbud mot pelsdyrnæringa.

Så lett kan politiske prinsipp fravikes, og partiprogram vrakes for å oppnå politisk makt. Politikere som har sitt daglige virke i departement i hovedstaden, ser ut til å glemme at det finnes folk der ute som har hele livsgrunnlaget sitt basert på gårdsvirksomhet som er bygd opp rundt pelsdyrhold i generasjoner, og der det er investert millioner av kroner.

Enkelte politiske parti har vært klare på at de ønsker forbud mot pelsdyroppdrett. Motstanden mot pelsdyrhold økte etter avdekking av klanderverdige forhold ved noen pelsdyrgårder der det ble synliggjort ekstrem dårlig dyrehelse. Dette var forhold næringa tok på alvor. Flere gårder ble avviklet, og på andre gårder ble det gjort store forbedringer. Kontrollene som gjennomføres, viser nå god dyrehelse i norsk pelsdyrhold. Men innen 2025 skal næringa bort, som et resultat av en politisk hestehandel.

Oppdretterne blir tilbudt ei erstatning på 365 millioner kroner som tilsvarer mindre enn ett års omsetning i næringa. Det sier seg selv at det ikke er liv laga. I tillegg blir de samme bøndene oppmuntret til å starte med annen næring. Spørsmålet er hva: Svin er det allerede stor overproduksjon av. Likeså egg. Melkeproduksjon krever millioninvesteringer, og norsk sauekjøtt er allerede revemat. Alternativet må bli å starte med sau og levere kjøttet til pelsdyroppdrettere i utlandet der pelsdyra lever under langt dårligere forhold enn her i landet. Så kan vi kjøpe pelsen tilbake fra utlandet, for import av pels er det ikke forbud mot. Slik kan næringsforbud bli til en politisk parodi.