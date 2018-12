Slik blir neste sesong for de lokale seniorlagene

Pluss

Samtlige av våre lokale seniorlag fra 2. divisjons kvinner til 5. divisjon menn har nå fått oversikten over hvilke lag de skal møte kommende sesong. Det ligger an til mange spennende lokaloppgjør i flere av avdelingene. Her er den fullstendige oversikten:

2. divisjon kvinner

I 2. divisjon for kvinner har vi to lokale lag i KIL/Hemne og Orkanger. De to lagene møter mange av lagene de har møtt tidligere sesonger, men det har kommet til noen nye. Slik blir neste års 2. divisjon:

FK Fortuna, KIL/Hemne, Molde, Trondheims-Ørn 2, Herd, Orkanger, Sunndal, Nardo, Verdal og Træff.

3. divisjon kvinner

Orkla leverte en solid prestasjon i 4. divisjon og skal spille 3. divisjon denne sesongen. Med seg i avdelingen får de KIL/Hemne sitt andrelag. Slik blir 3. divisjon avdeling 2:

Tynset, Ranheim, Sokna, KIL/Hemne 2, Utleira, Orkla, Hitra, Kattem, Tolga-Vingelen

3. divisjon menn

Her er det bare ett lokalt lag. Orkla berget plassen etter en strålende avslutning på fjorårets sesong. Også her er det mange av de samme lagene som i fjor, men det har kommet til noen nye. Slik blir Norsk-Tipping Ligaen avdeling 5:

Rosenborg 2, Tillerbyen, Verdal, Steinkjer, Melhus, Orkla, Kolstad, Ranheim 2, Strindheim, Brumunddal, Gjøvik-Lyn, Nybergsund, Raufoss 2, Kongsvinger 2

4. divisjon menn

Årets lokale 4. divisjons avdeling blir svært spennende. I fjor var det 5. divisjon som hadde mange lokale lag samlet i samme divisjon, men i år rykket både Svorkmo og Rennebu opp til 4. divisjon og gjør den veldig interessant med en rekke spennende lokaloppgjør. Slik blir 4. divisjon avdeling 2:

Tynset, Trygg/Lade, Heimdal, Byåsen TF 2, Sverresborg, Orkla 2, Meldal, KIL/Hemne, Røros, Svorkmo og Rennebu.

5. divisjon menn

Den lokale 5. divisjonsavdelingen inneholder tre lokale lag. Den har også fått ett ekstra lag i avdelingen etter at Ranheim 3 meldte på lag i år. Slik blir 5. divisjon avdeling 3:

Støren, Byneset, Buvik, Rindal, KIL/Hemne 2, Kolstad 2, Leik, Trønder-Lyn, IL Tempo, Utleira, Ranheim 3

0. divisjon junior

Vi tar også med den øverste divisjonen for junior som akkurat er ferdig satt opp. Til neste år har Rosenborg valgt å melde på et lag i nasjonal G18-liga og blir ikke med i årets 0. divisjon. Dermed skal Orklas juniorlag bryne seg på følgende lag:

Ranheim, Stjørdals-Blink, Byåsen, Levanger, Nardo, Orkla, Strindheim, Namsos, Verdal, Tiller, Steinkjer, Hommelvik.