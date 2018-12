Pluss

Onsdag skal kommunestyret behandle neste års budsjett. Rådmannens budsjettforslag, som har lagt opp til en innsparing på tre millioner kroner, ble enstemmig vedtatt av formannskapet for to uker siden. Flere politikere signaliserte likevel at det sannsynligvis vil komme forslag til endringer når budsjettet skal behandles av kommunestyret.

– Ordningen med unge ferievikarer må videreføres, sier Senterpartiets Ola Bjørkøy.

Dette er en ordning hvor unge i Meldal får noen ukers sommerjobb ved Meldal helsetun eller ved de to omsorgsboligene. Ungdommenes oppgaver er å aktivisere de eldre, som for eksempel lese aviser, spille spill og å ta med de eldre en tur ut. I rådmannens budsjettforslag er denne ordningen kuttet, noe som gir en innsparing på 100 000 kroner.

Fungerende ordfører Vibeke Mehlum (AP) er enig med Bjørkøy.

— Den ordningen er et av våre hjertebarn, så vi ønsker at den skal bestå. Ordningen betyr mye både for ungdommene og de eldre, sier Mehlum.

Kutt i skolen

I budsjettforslaget er det også foreslått å redusere lærertettheten i tredje til tiende klasse. Det er ikke Bjørkøy enig i.

– Det er foreslått store kutt innen skole. Vi ønsker ikke kutt fra tredje til sjuende klasse, sier Bjørkøy.

Dette kuttforslaget står alene for en innsparing på 317 000 kroner.

— Vi er også kritisk til at tilskudd til lag og organisasjoner skal reduseres. Tilskuddet er foreslått redusert med ti prosent, og det er vi ikke helt enig i, legger Bjørkøy til.

Hvor skal pengene hentes fra?

Verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet hadde mandag ettermiddag avholdt gruppemøter for å diskutere rådmannens budsjettforslag. Dermed er ikke partienes endelige forslag til endringer klare. På gruppemøtene må også politikerne finne ut hvor det skal spares penger dersom de går inn for å beholde noe av det rådmannen har foreslått å kutte.

— For oss er det snakk om noen hundre tusen her og der, det er ikke de helt store beløpene. Men hvor vi skal hente disse pengene fra har vi foreløpig ikke diskutert, sier Mehlum.

— Det blir en utfordring å finne ut hvor vi skal hente inn pengene, men det skal vi finne ut på gruppemøtet, sier Bjørkøy.

Årsaken til at Meldal kommune må spare tre millioner kroner er at politikerne ikke ønsker å fortsette med eiendomsskatt på hus og fritidsboliger når de blir en del av Orkland kommune.

– Har du tro på at dere klarer å kutte tre millioner kroner på neste års budsjett?

— Vi gikk høyt ut i fellesnemnda og sa at vi skulle ta vår del, men jeg tror vi skal klare det ganske bra, sier Bjørkøy.

Har fått noen tilbakemeldinger

Rådmannens budsjettforslag ble etter at kommunestyret hadde vedtatt det, lagt ut på kommunens hjemmeside slik at alle som ønsker det kan få innsyn. Bjørkøy forteller at det har kommet noen reaksjoner på budsjettforslaget.

— Jeg hører at folk følger med. En del er opptatt av kuttene og at det ikke rimer med at tjenestene skal bli bedre når vi slår oss sammen, forteller Bjørkøy.

– Jeg har ikke fått noen direkte tilbakemeldinger, men jeg har lest i avisa Sør-Trøndelag at frivilligsentralen ikke er fornøyd med at stillingsprosenten der kan bli redusert. Det er har jeg forståelse for, sier Mehlum.