Ville ha mer eiendomsskatt

Onsdag ble budsjettet for 2019 vedtatt i kommunestyret i Orkdal.

Tre forslag

Flertallsgruppa hadde allerede lagt fram sitt budsjettforslag, og denne gangen var samarbeidet utvidet til også å omfatte Arbeiderpartiet.

Det andre budsjettforslaget kom fra Småbylista og de uavhengige representantene i kommunestyret. Begge disse budsjettforslagene ble lagt fram da formannskapet behandlet neste års budsjett.

SV gikk ikke med i noen av disse konstellasjonene, og la i går fram sitt eget budsjettforslag.

Partiet hadde tre endringer i forhold til rådmannens budsjettforslag: barnetrygd, motivasjonslønn og tre ekstra lærerstillinger i grunnskolen.

Må holdes utenfor

Den siste tida har det vært en offentlig debatt om hvorvidt barnetrygda skal regnes inn i grunnlaget for sosialhjelp. Agdenes er blant kommunene der barnetrygda holdes utenfor dette beregningsgrunnlaget.

I Orkdal er det ikke slik. Det fører til at mange fattige familier ikke får noen glede av den økte barnetrygda, som KrF fikk gjennomslag for tidligere i høst.

SV i Orkdal ba derfor om at kommunestyret vedtar at barnetrygda ikke skal inngå i inntektsgrunnlaget ved beregning av sosialstønad.

Høyere motivasjonslønn

En annen sak som har vært mye omtalt lokalt i høst, er motivasjonslønna ved Orkdalstorget og Sampro. Denne lønna, som kommer i tillegg til uføretrygda, har stått stille på 11 kroner siden 2004. Det var foreslått en økning i motivasjonslønna i begge de tidligere framlagte budsjettforslagene på henholdsvis 14 kroner (flertallsgruppa og Ap) og 15 kroner (Småbylista og de uavhengige).

SV ønsket å øke motivasjonslønna til 18,50 per time. Dette er samme sats som arbeidsgiverforeninga for vekst- og attføringsbedrifter har framforhandlet som minstesats for sine brukere.

Flere lærere

I budsjettforslaget sitt viste SV til de dårlige resultatene Orkdal har fått på nasjonale prøver. 28 prosent av elevene skårer på det laveste nivået i lesing.

- Mange av elevene som trenger ekstra oppfølging, er kommet til Orkdal som flyktninger, og har et annet morsmål enn norsk, skriver SV i forslaget sitt. Partiet foreslo derfor at man viderefører ordninga med tre ekstra lærerstillinger spesielt rettet mot elever med flyktningbakgrunn. SV ønsker at dette finansieres ved å bruke penger fra flyktningfondet.

Eiendomsskatt

Det er allerede bestemt at Orkland skal ha eiendomsskatt på kraftverk, deriblant vindkraft. SV vil at også næringsvirksomhet blir skattlagt, og partiet viser til utfordringene man står foran i eldreomsorgen og i oppvekstsektoren.

- For SV er det viktig å styrke tjenestetilbudet, skriver partiet i budsjettforslaget, og det konkluderes med at man ikke ser annen måte å hente de nødvendige midlene enn gjennom eiendomsskatt.

Partiet ba derfor rådmannen utrede hvor mye man kan få inn ved å utvide eiendomsskatten til også å omfatte næringseiendommer.

SV ble imidlertid nedstemt på alle forslagene sine.