– Foreldre er naive

Pluss

På torsdag holdt bildetyvjeger Mia Landsem (21) et timeslangt foredrag om spredning av nakenbilder på internett, og hva konsekvensen kan bli for både offer og overgriper. Etter det første av to foredrag snakket hun med avisa Sør-Trøndelag.

– Hvem er mest naive; foreldre eller tenåringer?

– Definitivt foreldre. Foreldre tror - eller håper - at deres egne barn er gullunger. Foreldre er nødt til å involvere seg, og snakke med ungene sine om internett. Man involverer seg jo i fotball og korps, så hvorfor ikke i dette som er så alvorlig? spør Landsem.

Til tross for det som for mange foreldre kan oppleves som en gigantisk «kompetanse- og teknologikløft» oppfordrer hun foreldre til å snakke med barna.

– Finn ut hva spillet Fortnite går ut på. Gå rett til kilden. Spør barnet, og snakk mer om hva internett egentlig er for noe.

Som en del av kampanjeuka fremførte Nittedal teater en forestilling på tirsdag, i Børsa samfunnshus. I forkant av forestillingen innhentet teateret samtykke fra politiet for å sette alvorlige temaer som selvskading, spiseforstyrrelser og selvmord på dagsorden. Landsem er enig i at det ikke nytter å pakke inn virkeligheten i glanspapir.

– Ungdom kommer bort til meg og sier at det er tøft, men viktig. Unger skjønner mer og mer, og foreldre må bli flinkere til å snakke med barna, men også seg imellom for å forstå hva som skjer.