Bedre søskenmoderasjon for tre orklandkommuner

Det er i dag forskjeller innad i Orkland når det gjelder betalingssatser i barnehagene. Det gjelder også for søskenmoderasjonen.

Når kommunene slås sammen 1. januar 2020, skal satsene være like.

Torsdag 7. februar skal fellesnemnda for Orkland behandle vedtekter for barnehagene i den nye kommunen, etter at saken var oppe i arbeidsutvalget sist torsdag.

Der ble det debatt om søskenmoderasjonen, etter at prosjektlederen hadde kommet med forslag om at det i familier med to barn i barnehage gis 30 prosent søskenmoderasjon for den billigste plassen. Fra barn nummer tre gis 50 prosent moderasjon.

Reaksjoner

Saken har vært behandlet i samarbeidsutvalgene. Fra Agdenes kom det en uttalelse der man ber om at moderasjonsordninga fra Agdenes blir videreført inn i Orkland. Der har man i dag 50 prosent moderasjon allerede fra barn nummer to.

- Dette er god distriktspolitikk om Orkland ønsker bosetting også i distriktet. Det utjevner også sosiale ulikheter, skriver samarbeidsutvalget for barnehagene i Agdenes i sin uttalelse.

Enstemmig

Agdenes-ordfører Oddvar Indergård fremmet forslag om dette da saken ble behandlet i Orklands arbeidsutvalg.

Indergårds forslag ble enstemmig vedtatt.

Saken skal sluttbehandles i fellesnemnda førstkommende torsdag. Da skal også prosjektleder Ingvill Kvernmo legge fram kostnaden ved å gi 50 prosent moderasjon allerede for barn nummer to.

Har hatt beste ordning

Blir vedtaket det samme i fellesnemnda, betyr det at mange Orkland-familier kan se fram til lavere barnehageutgifter.

Agdenes har nemlig den beste moderasjonsordninga av orklandkommunene, og vedtaket innebærer at snillfjordinger, meldalinger og orkdalinger vil få samme gode ordning som foreldre i Agdenes har hatt i mange år.