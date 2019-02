Schei har fått ny «jobb»

Pluss

Da Aage Schei sluttet som næringssjef i Orkdal kommune ved nyttår, gjorde han det klart at det ikke ville bli bråstopp:

- I prinsippet blir jeg pensjonist. Men jeg har et sovende enkeltmannsforetak som jeg tenker å blåse litt liv i. Jeg vil holde på med litt rådgivning og konsulenttjenester, men ikke i et stort omfang. Jeg gjør dette for å opprettholde kontakten med næringslivet, og jeg har alltid vært glødende opptatt utvikling, uttalte han til ST i «avskjedsintervjuet».

Seniorkonsulent

Nå kommer nyheten om at Aage Schei er engasjert som seniorrådgiver i Thamsklyngen, som er en sammenslutning der bedrifter og andre aktører i regionen kan spille på hverandre for å bli enda bedre, og for å trekke enda flere næringsaktører til orkdalsregionen.

I Thamsklyngen skal Schei arbeide med å finne prosjekteiere og klyngedeltagere, samt koordinere samarbeidsprosjekt.

Målet er å bidra til nyetableringer, og koble ulike virksomheter sammen for å bli mer konkurransedyktige med fokus på sirkulære prosjekter.

- Unikt kontaktnett

- Vi er fornøyd med å få Aage med på laget i Thamsklyngen. Han har et unikt kontaktnett i regionen, og et godt overblikk over ulike aktørers interesser og behov. Han har også vist at han kan bidra til realisering av større prosjekter, sier daglig leder i Thamsklyngen, John Kåre Solem.

Schei gleder seg til å gå i gang:

- Jeg ser fram til å være med i det positive arbeidet som er igangsatt i Thamsklyngen. Jeg ønsker å bidra i flere spennende, pågående prosjekter, samtidig som vi ønsker å realisere nye klyngeprosjekter.

Schei regner med å bruke én til to dager i uka hos Thamsklyngen.