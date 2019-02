Eierne har behandlet storåsfestival-salg

Pluss

I kjølvannet av Gåtes konsert på Storås i fjor høst, ytret Storåsfestivalens far, Sveinung Sundli, ønske om å kjøpe aksjene i Storåsfestivalen og etablere festivalen på nytt. Majoritetseier i Storåsfestivalen, Storås dans, som eies av Dalguten IL, Storås samfunnshus og Storås gammeldansklubb, sa i desember imidlertid nei til å selge aksjene til Sundli, og dermed tydet alt på at Storåsfestivalen var historie for evig og alltid.