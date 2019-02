Er vi kritiske vaktbikkjer, nyttige idioter eller er vi part i saken?

Pluss

Trond Giske gjorde noe veldig dumt. «Rettssaken» etter me too-varslene ble gjennomført i kraft av Arbeiderpartiets selvdømmerett, og Giske ble strippet for alle verv og innflytelse. Veien videre ble også skissert. Nå måtte Giske vise at han var tilliten verdig før han kunne få nye tillitsverv i partiet. Giske fikk med andre ord klar beskjed om at han måtte starte på nytt.