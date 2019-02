Råsterke prestasjoner

Pluss

The Last Ticket hadde en eventyrlig sesong i fjor, med hele ni seirer og nesten en halv million kroner innkjørt. Men også årets sesong ser ut til å bli bra. I årsdebuten den 20. januar tok hesten til Bjørn Nyhus sin femte strake seier. Men da hesten fulgte opp med to tredjeplasser, tenkte kanskje noen at det manglet noe på toppformen.