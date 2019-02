- Skulle nesten tro det var bisettelsen min

Pluss

13 år på seniornivå har 29 år gamle Even Rønningsbakk lagt bak seg for Orkla. Foran årets sesong takket han for seg og skrev under for Svorkmo. Rønningsbakk er nok utvilsomt klubbens mest lojale spiller de siste årene. Han har aldri vært fast på førstelaget, men likevel har han viet mesteparten av fritiden sin til klubben. Det har blitt fire treninger i uken og to kamper. Han har stort sett blitt med på alle kampene til førstelaget de siste årene, til tross for at han har måttet finne seg til rette på benken i flesteparten av de. I tillegg har han vært fast inventar på Orklas andrelag som sakte med sikkert har jobbet seg oppover i divisjonssystemet fra 6. til 4. divisjon. Det gjør at seks av syv dager i uken stort sett har gått med til fotball.