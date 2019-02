Krangler om pelsdyr

Pluss

Det er oppstått krangel innad i Den norske veterinærforening etter at foreninga gikk offentlig ut og mente at dyrevelferden ikke er god nok i pelsdyrnæringa. Uttalelsen som er gitt av ledelsen av veterinærforeninga, har falt enkelte veterinærer tungt for brystet, og ført til at de har meldt seg ut av foreninga. Blant dem er veterinær Torhild Aabergsbotten som vi også kjenner som tidligere stortingsrepresentant for Høyre.