- Faren for akuttskader øker når det er slik

Orkla kunstgressbane (OKG) og Orkla Maskin Arena (OMA) sto ferdig nesten samtidig i sommeren 2014. Forskjellen på banene den gangen var minimale, men nå er det mye som skiller de to banene. Denne vinteren har det kommet en rekke søkk og ujevnheter i OKG, som er banen nærmest OTI-senteret. Skadene skyldes at grunnforholdene er for dårlig.