- Vi blir nedringt av folk som lurer på om vi må avlyse

Pluss

Fra fredag 14. til søndag 17. mars skal Orkdal IL arrangere junior-NM i skiskyting i Knyken skisenter. For et par uker siden var det utenkelig at det store arrangementet skulle stå i fare for å bli avlyst, men en to uker med plussgrader, vind og regn ser stadionområdet helt annerledes ut. Til tross for dagens forhold, er ikke daglig leder i Orkdal IL, Magne Fossbakk, særlig bekymret.