Pluss

Lars Bendic Eide har tidligere vært en meget solid løper, men en alvorlig astmasykdom har de siste årene forhindret ham i å konkurrere. I oktober bestemte han seg for å prøve å danne en friidrettsavdeling i Svorkmo NOI og det har gått over all forventning. Foran årets sesong ble klubben den med mest innmeldinger i hele landet.